Профицит платежного баланса России продолжает поддерживать рубль

Профицит текущего счета платежного баланса в январе – июле, по предварительной оценке Банка России, подскочил до $166,6 млрд с $50,2 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Рост показателя в январе – июле более чем в 3 раза определялся «расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», говорится в комментариях ЦБ к публикации.