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Профицит платежного баланса России продолжает поддерживать рубль

Пиковый уровень счета текущих операций пройден и к концу года курс будет ослабевать, ждут эксперты
Любовь Романова
Прирост во внешней торговле относительно первой половины года замедляется, что укладывается в ожидания по сокращению скорости роста экспорта и восполнению провала по импорту / Андрей Гордеев / Ведомости

Профицит текущего счета платежного баланса в январе – июле, по предварительной оценке Банка России, подскочил до $166,6 млрд с $50,2 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Рост показателя в январе – июле более чем в 3 раза определялся «расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», говорится в комментариях ЦБ к публикации.

Банк России публикует данные накопленным итогом. Если сравнивать с профицитом текущего счета в январе – июне (оценивался в $138,5 млрд), то в июле показатель составил $28,1 млрд, что остается вблизи рекордных уровней. В прошлом месяце он составлял $28,2 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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