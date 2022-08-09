Профицит платежного баланса России продолжает поддерживать рубль

Профицит платежного баланса России продолжает поддерживать рубльПиковый уровень счета текущих операций пройден и к концу года курс будет ослабевать, ждут эксперты
Профицит текущего счета платежного баланса в январе – июле, по предварительной оценке Банка России, подскочил до $166,6 млрд с $50,2 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Рост показателя в январе – июле более чем в 3 раза определялся «расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», говорится в комментариях ЦБ к публикации.
Банк России публикует данные накопленным итогом. Если сравнивать с профицитом текущего счета в январе – июне (оценивался в $138,5 млрд), то в июле показатель составил $28,1 млрд, что остается вблизи рекордных уровней. В прошлом месяце он составлял $28,2 млрд.
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