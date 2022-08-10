Эксперты ЦМАКПа оценили риски железного занавеса для экономики России

Эксперты ЦМАКПа оценили риски железного занавеса для экономики РоссииТакой сценарий возможен лишь при эскалации конфликта с Западом
Риск реализации сценария автаркии в российской экономике – т. е. изоляции, высокого протекционизма и опоры только на собственные силы – очень низкий, но в случае дальнейшей геополитической эскалации этот вариант возможен, пишут эксперты ЦМАКПа в исследовании «Что дальше? Контуры сценариев долгосрочного прогноза». По их оценкам, вероятность такого развития событий – 10–15%.
Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, «несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом», говорил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа в июне. Президент отмечал, что мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать, а «таких много».
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