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Эксперты ЦМАКПа оценили риски железного занавеса для экономики России

Такой сценарий возможен лишь при эскалации конфликта с Западом
Анастасия Бойко Антон Козлов
Риск реализации сценария автаркии в российской экономике очень низкий, но в случае дальнейшей геополитической эскалации этот вариант возможен / Евгений Разумный / Ведомости

Риск реализации сценария автаркии в российской экономике – т. е. изоляции, высокого протекционизма и опоры только на собственные силы – очень низкий, но в случае дальнейшей геополитической эскалации этот вариант возможен, пишут эксперты ЦМАКПа в исследовании «Что дальше? Контуры сценариев долгосрочного прогноза». По их оценкам, вероятность такого развития событий – 10–15%.

Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, «несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом», говорил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа в июне. Президент отмечал, что мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать, а «таких много».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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