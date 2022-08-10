Эксперты ЦМАКПа оценили риски железного занавеса для экономики России

Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, «несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом», говорил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа в июне. Президент отмечал, что мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать, а «таких много».