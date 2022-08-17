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Норвежский суверенный фонд отчитался об обесценении активов

Их стоимость упала на 14,4%
Илья Лакстыгал Анна Фомина Вера Куличенкова
Фонд национального благосостояния Норвегии потерпел потери на уровне индексов из-за напряженной экономической ситуации в Европе / gettyimages

Стоимость активов Государственного пенсионного фонда Норвегии (NBIM, известен также как Нефтяной фонд) в первой половине 2022 г. упала на 14,4%, или на 1,68 трлн норвежских крон ($174 млрд). Это следует из опубликованного 17 августа отчета фонда за соответствующий период.

Практически сведен на нет рост этого показателя в 14,5% за 2021 г., когда глобальная экономика восстанавливалась после пандемии. Падение оказалось крупнейшим по объемам за все 26 лет истории фонда (но не в процентном соотношении – в 2008 г. оно составило 23%). Это произошло на фоне повышения регуляторами ставок в развитых странах. Свою роль сыграли украинский и энергетический кризисы, подстегнувшие волатильность, а также падение цен на акции крупных технологических компаний, в которые инвестировал фонд. Стоимость портфеля этих акций у фонда упала на 28%. NBIM, в частности, инвестировал в Meta (запрещена деятельность компании по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности), которой принадлежат Facebook и Instagram, а также в Amazon и Apple. Цена портфеля бумаг производителей возобновляемых источников энергии упала на 13,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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