Норвежский суверенный фонд отчитался об обесценении активов

Практически сведен на нет рост этого показателя в 14,5% за 2021 г., когда глобальная экономика восстанавливалась после пандемии. Падение оказалось крупнейшим по объемам за все 26 лет истории фонда (но не в процентном соотношении – в 2008 г. оно составило 23%). Это произошло на фоне повышения регуляторами ставок в развитых странах. Свою роль сыграли украинский и энергетический кризисы, подстегнувшие волатильность, а также падение цен на акции крупных технологических компаний, в которые инвестировал фонд. Стоимость портфеля этих акций у фонда упала на 28%. NBIM, в частности, инвестировал в Meta (запрещена деятельность компании по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности), которой принадлежат Facebook и Instagram, а также в Amazon и Apple. Цена портфеля бумаг производителей возобновляемых источников энергии упала на 13,3%.