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Минфин предложил смягчить требования для господрядчиков бюджетных строек

Ведомство хочет резко снизить максимальный размер обеспечения
Антон Козлов
Минфин предложил смягчить требования для исполнителей бюджетных господрядов на строительство / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предложил смягчить требования для исполнителей бюджетных господрядов на строительство. Ведомство хочет понизить максимальный размер залога по контрактам по 44-ФЗ, следует из поправок к «Правилам осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности за счет средств федерального бюджета». Проект постановления правительства 17 августа был вынесен на общественное обсуждение, «Ведомости» ознакомились с документом.

Сейчас максимальная планка залога, который заказчик может требовать от подрядчика, – 30% от цены контракта (минимальная – 0,5%). Министерство предлагает ограничить размер обеспечения 20% от цены контракта с вычетом цены аванса, если она не превышает 1 млрд руб. Для подрядов, стоимость которых превышает 1 трлн руб., максимальный размер обеспечения не должен превышать 15% от цены контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных