Минфин предложил смягчить требования для господрядчиков бюджетных строек

Минфин предложил смягчить требования для господрядчиков бюджетных строекВедомство хочет резко снизить максимальный размер обеспечения
Минфин предложил смягчить требования для исполнителей бюджетных господрядов на строительство. Ведомство хочет понизить максимальный размер залога по контрактам по 44-ФЗ, следует из поправок к «Правилам осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности за счет средств федерального бюджета». Проект постановления правительства 17 августа был вынесен на общественное обсуждение, «Ведомости» ознакомились с документом.
Сейчас максимальная планка залога, который заказчик может требовать от подрядчика, – 30% от цены контракта (минимальная – 0,5%). Министерство предлагает ограничить размер обеспечения 20% от цены контракта с вычетом цены аванса, если она не превышает 1 млрд руб. Для подрядов, стоимость которых превышает 1 трлн руб., максимальный размер обеспечения не должен превышать 15% от цены контракта.