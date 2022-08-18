Минфин предложил смягчить требования для господрядчиков бюджетных строек

Сейчас максимальная планка залога, который заказчик может требовать от подрядчика, – 30% от цены контракта (минимальная – 0,5%). Министерство предлагает ограничить размер обеспечения 20% от цены контракта с вычетом цены аванса, если она не превышает 1 млрд руб. Для подрядов, стоимость которых превышает 1 трлн руб., максимальный размер обеспечения не должен превышать 15% от цены контракта.