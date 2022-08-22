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Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях

К выпуску хотят привлечь китайских инвесторов, его подготовка займет не меньше года
Любовь Романова
Минфин рассматривает возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте / ТАСС

На фоне растущих объемов торговли с Китаем и всплеска интереса к юаням на российских торговых площадках крупные российские эмитенты начали выходить на рынок с заимствованиями в китайской валюте. Облигации на 5 млрд юаней на Московской бирже в конце июля разместила UC Rusal, о планах в августе привлечь 3,5 млрд объявил «Полюс».

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник. По его словам, валютные заимствования как таковые бюджету не требуются, поэтому в данном случае выпуск бондов в юанях имеет смысл скорее с точки зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных