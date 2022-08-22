Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник. По его словам, валютные заимствования как таковые бюджету не требуются, поэтому в данном случае выпуск бондов в юанях имеет смысл скорее с точки зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков.