Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях

Минфин рассматривает размещение российских бондов в юаняхК выпуску хотят привлечь китайских инвесторов, его подготовка займет не меньше года
На фоне растущих объемов торговли с Китаем и всплеска интереса к юаням на российских торговых площадках крупные российские эмитенты начали выходить на рынок с заимствованиями в китайской валюте. Облигации на 5 млрд юаней на Московской бирже в конце июля разместила UC Rusal, о планах в августе привлечь 3,5 млрд объявил «Полюс».
Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник. По его словам, валютные заимствования как таковые бюджету не требуются, поэтому в данном случае выпуск бондов в юанях имеет смысл скорее с точки зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков.