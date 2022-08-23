Вторая по размеру экономика Европы – французская – начала замедляться

Вторая по размеру экономика Европы – французская – начала замедлятьсяРецессия в еврозоне представляется неизбежной
Индекс деловой активности в частном производственном секторе (Manufacturing Output Index) Франции упал до 49 пунктов по сравнению с 49,5 в конце июля. Об этом говорится в опубликованной 23 августа экспресс-оценке S&P Global. До этого, в конце июля, резкое падение производственной активности (впервые за 25 месяцев с 2020 г.) было зафиксировано в Германии (до 48 пунктов по сравнению с 51,3 пункта в июне). Подобные тенденции «грозят столкновением всех европейских экономик с трудностями в конце года», считают в S&P.
Сводный индекс промышленного производства во Франции (PMI Composite Output Index) в августе, по оценке S&P, упал до 18-месячного минимума – 49,8 пункта по сравнению с июльским 53,2. Уровень ввода в строй новых мощностей во французских фирмах частного сектора снизился в августе впервые с февраля 2021 г.