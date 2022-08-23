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Вторая по размеру экономика Европы – французская – начала замедляться

Рецессия в еврозоне представляется неизбежной
Илья Лакстыгал
Высокая инфляция, сокращение заказов во Франции и в целом в ЕС – последствие ситуации с ценами на энергию / GettyImages

Индекс деловой активности в частном производственном секторе (Manufacturing Output Index) Франции упал до 49 пунктов по сравнению с 49,5 в конце июля. Об этом говорится в опубликованной 23 августа экспресс-оценке S&P Global. До этого, в конце июля, резкое падение производственной активности (впервые за 25 месяцев с 2020 г.) было зафиксировано в Германии (до 48 пунктов по сравнению с 51,3 пункта в июне). Подобные тенденции «грозят столкновением всех европейских экономик с трудностями в конце года», считают в S&P.

Сводный индекс промышленного производства во Франции (PMI Composite Output Index) в августе, по оценке S&P, упал до 18-месячного минимума – 49,8 пункта по сравнению с июльским 53,2. Уровень ввода в строй новых мощностей во французских фирмах частного сектора снизился в августе впервые с февраля 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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