Вторая по размеру экономика Европы – французская – начала замедляться

Индекс деловой активности в частном производственном секторе (Manufacturing Output Index) Франции упал до 49 пунктов по сравнению с 49,5 в конце июля. Об этом говорится в опубликованной 23 августа экспресс-оценке S&P Global. До этого, в конце июля, резкое падение производственной активности (впервые за 25 месяцев с 2020 г.) было зафиксировано в Германии (до 48 пунктов по сравнению с 51,3 пункта в июне). Подобные тенденции «грозят столкновением всех европейских экономик с трудностями в конце года», считают в S&P.