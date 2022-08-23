Сокращение импорта из Германии: когда восстановится торговля с главным европейским партнером

В начале февраля текущего года Россия являлась пятым крупнейшим экспортным направлением Германии среди всех стран, не входящих в ЕС, указывают в ведомстве. Но после начала СВО и введения новых санкций объемы немецких поставок в российском направлении показали резкое снижение – в июле Россия была на 12-м месте, сообщается в пресс-релизе.