Сокращение импорта из Германии: когда восстановится торговля с главным европейским партнером

Сокращение импорта из Германии: когда восстановится торговля с главным европейским партнеромБольше всего упал ввоз наземного транспорта и промышленного оборудования
Объемы ввоза из Германии в Россию – в прошлом нашего главного торгового партнера в ЕС – продолжают сокращаться. Общий объем экспорта составил 1 млрд евро в июле 2022 г., что на 56% ниже уровня аналогичного периода 2021 г. – тогда показатель был зафиксирован на отметке 2,4 млрд евро, следует из пресс-релиза Федерального статистического ведомства ФРГ, опубликованного 22 августа.
В начале февраля текущего года Россия являлась пятым крупнейшим экспортным направлением Германии среди всех стран, не входящих в ЕС, указывают в ведомстве. Но после начала СВО и введения новых санкций объемы немецких поставок в российском направлении показали резкое снижение – в июле Россия была на 12-м месте, сообщается в пресс-релизе.
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