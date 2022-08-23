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Сокращение импорта из Германии: когда восстановится торговля с главным европейским партнером

Больше всего упал ввоз наземного транспорта и промышленного оборудования
Антон Козлов
Для России ряд ввозимых из Германии товаров занимал доминирующие позиции в общей структуре импорта / ТАСС

Объемы ввоза из Германии в Россию – в прошлом нашего главного торгового партнера в ЕС – продолжают сокращаться. Общий объем экспорта составил 1 млрд евро в июле 2022 г., что на 56% ниже уровня аналогичного периода 2021 г. – тогда показатель был зафиксирован на отметке 2,4 млрд евро, следует из пресс-релиза Федерального статистического ведомства ФРГ, опубликованного 22 августа.

В начале февраля текущего года Россия являлась пятым крупнейшим экспортным направлением Германии среди всех стран, не входящих в ЕС, указывают в ведомстве. Но после начала СВО и введения новых санкций объемы немецких поставок в российском направлении показали резкое снижение – в июле Россия была на 12-м месте, сообщается в пресс-релизе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных