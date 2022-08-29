В ЕАЭС решили создать страховщика внешней торговли: поможет ли это поставкам в условиях санкций

«Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками», – пояснил премьер. В дальнейшем компания будет выпускать собственные ценные бумаги и участвовать в финансировании проектов, добавил Мишустин.