В ЕАЭС решили создать страховщика внешней торговли: поможет ли это поставкам в условиях санкций

В ЕАЭС решили создать страховщика внешней торговли: поможет ли это поставкам в условиях санкцийОрганизация должна решить проблемы отказа работы с Россией западных экспортных агентств
Премьер-министры стран ЕАЭС приняли решение об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), сообщил в пятницу, 26 августа, председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия).
«Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками», – пояснил премьер. В дальнейшем компания будет выпускать собственные ценные бумаги и участвовать в финансировании проектов, добавил Мишустин.
Потенциальная перестраховочная емкость ЕПК оценивается примерно в $2 млрд, а уставный фонд, формируемый за счет взносов членов ЕАЭС, составит около 15 млрд руб., сообщила на брифинге помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
Минфину распоряжением российского правительства было предложено осуществить оплату российской доли в капитале новой компании в размере 6,75 млрд руб. в 2023–2025 гг. Оплата будет проводиться за счет бюджетных ассигнований.