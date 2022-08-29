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В ЕАЭС решили создать страховщика внешней торговли: поможет ли это поставкам в условиях санкций

Организация должна решить проблемы отказа работы с Россией западных экспортных агентств
Антон Козлов
Председатель российского правительства Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в Киргизии / Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министры стран ЕАЭС приняли решение об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), сообщил в пятницу, 26 августа, председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия).

«Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками», – пояснил премьер. В дальнейшем компания будет выпускать собственные ценные бумаги и участвовать в финансировании проектов, добавил Мишустин.

Потенциальная перестраховочная емкость ЕПК оценивается примерно в $2 млрд, а уставный фонд, формируемый за счет взносов членов ЕАЭС, составит около 15 млрд руб., сообщила на брифинге помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Минфину распоряжением российского правительства было предложено осуществить оплату российской доли в капитале новой компании в размере 6,75 млрд руб. в 2023–2025 гг. Оплата будет проводиться за счет бюджетных ассигнований.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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