Суды смогут устанавливать даты расторжения договоров между сторонами задним числом

В судах можно будет устанавливать момент, с которого позволят считать договоры между сторонами в гражданских процессах измененными или расторгнутыми. Поправки в п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса РФ (последствия изменения и расторжения договора) предложил Минюст. Сейчас, согласно ГК, у сторон есть возможность не идти в суд, а самим заключить соглашение об изменении или расторжении условий договора.