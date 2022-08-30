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Суды смогут устанавливать даты расторжения договоров между сторонами задним числом

Это связано с тем, что российские контрагенты не могут исполнять обязательства по договорам из-за санкций
Елена Мухаметшина
Корректируемая Минюстом норма ГК дает дополнительную свободу в изменении договора / Максим Стулов / Ведомости

В судах можно будет устанавливать момент, с которого позволят считать договоры между сторонами в гражданских процессах измененными или расторгнутыми. Поправки в п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса РФ (последствия изменения и расторжения договора) предложил Минюст. Сейчас, согласно ГК, у сторон есть возможность не идти в суд, а самим заключить соглашение об изменении или расторжении условий договора.

Если же стороны решили идти в суд, то по действующему законодательству договоры считаются измененными или расторгнутыми только после вступления в силу соответствующего решения суда. Поправки Минюста предлагают возможность изменить или расторгнуть договор с любого момента, который определит суд. То есть как задним числом, так и в будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных