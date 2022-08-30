Суды смогут устанавливать даты расторжения договоров между сторонами задним числом

Суды смогут устанавливать даты расторжения договоров между сторонами задним числомЭто связано с тем, что российские контрагенты не могут исполнять обязательства по договорам из-за санкций
В судах можно будет устанавливать момент, с которого позволят считать договоры между сторонами в гражданских процессах измененными или расторгнутыми. Поправки в п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса РФ (последствия изменения и расторжения договора) предложил Минюст. Сейчас, согласно ГК, у сторон есть возможность не идти в суд, а самим заключить соглашение об изменении или расторжении условий договора.
Если же стороны решили идти в суд, то по действующему законодательству договоры считаются измененными или расторгнутыми только после вступления в силу соответствующего решения суда. Поправки Минюста предлагают возможность изменить или расторгнуть договор с любого момента, который определит суд. То есть как задним числом, так и в будущем.
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