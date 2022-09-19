В правительстве готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

Правительство ожидает, что санкционное давление будет усиливаться. Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 30 августа. В материалах к заседанию (документы есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил федеральный чиновник) перечислено пять основных угроз новых ограничений для российской экономики. В перечень вошли следующие возможные санкции: