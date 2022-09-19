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В правительстве готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

К серьезному ожесточению Запад будет готов по итогам отопительного сезона, считают эксперты
Анастасия Бойко
Чтобы минимизировать негативный эффект от санкций, правительство вводит социально-экономическую стратегию «быстрых проектов», призванную заместить те или иные товары или компоненты / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство ожидает, что санкционное давление будет усиливаться. Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 30 августа. В материалах к заседанию (документы есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил федеральный чиновник) перечислено пять основных угроз новых ограничений для российской экономики. В перечень вошли следующие возможные санкции:

- ограничения международной мобильности граждан;

- расширение перечня «недружественных» стран;

- усиление вторичных санкций;

- дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;

- расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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