Центробанк к декабрю создаст концепцию рыночных индикаторов

Центробанк к декабрю создаст концепцию рыночных индикаторовНо убедить рынок их использовать будет непросто, говорят эксперты
Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал Банку России вместе с заинтересованными федеральными органами власти к 15 декабря 2022 г. разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования. Из-за санкций профессиональные участники рынка, компании, участвующие во внешнеэкономической деятельности, и госорганы, ответственные за прогнозирование экономики и денежно-кредитной политики, лишились в этом году доступа к таким информационно-аналитическим площадкам по финансовым и товарным индикаторам, как Bloomberg L.P. и Reuters (Refinitiv), напоминает директор корпоративных рейтингов рейтинговой службы НРА Станислав Письменный.
Представитель Банка России сообщил «Ведомостям», что предложения по созданию системы индикаторов согласованы всеми заинтересованными сторонами – правительством, ЦБ и организаторами торговли (структурами с лицензией биржи или торговой системы). Последние будут администраторами индикаторов. В реестре ЦБ семь таких организаций: Мосбиржа, «СПБ биржа», «СПБ международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ), Санкт-Петербургская валютная биржа (СПбВБ), АО «Биржа Санкт-Петербург», АО «Национальная товарная биржа» (НТБ) и ООО «Центральная торговая система» (ЦТС).