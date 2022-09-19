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Центробанк к декабрю создаст концепцию рыночных индикаторов

Но убедить рынок их использовать будет непросто, говорят эксперты
Михаил Кузнецов
Ключевым и наиболее прозрачным источником информации для формирования индикаторов Банк России считает рыночную стоимость товаров по результатам сделок на организованных торгах / Евгений Разумный / Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал Банку России вместе с заинтересованными федеральными органами власти к 15 декабря 2022 г. разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования. Из-за санкций профессиональные участники рынка, компании, участвующие во внешнеэкономической деятельности, и госорганы, ответственные за прогнозирование экономики и денежно-кредитной политики, лишились в этом году доступа к таким информационно-аналитическим площадкам по финансовым и товарным индикаторам, как Bloomberg L.P. и Reuters (Refinitiv), напоминает директор корпоративных рейтингов рейтинговой службы НРА Станислав Письменный.

Представитель Банка России сообщил «Ведомостям», что предложения по созданию системы индикаторов согласованы всеми заинтересованными сторонами – правительством, ЦБ и организаторами торговли (структурами с лицензией биржи или торговой системы). Последние будут администраторами индикаторов. В реестре ЦБ семь таких организаций: Мосбиржа, «СПБ биржа», «СПБ международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ), Санкт-Петербургская валютная биржа (СПбВБ), АО «Биржа Санкт-Петербург», АО «Национальная товарная биржа» (НТБ) и ООО «Центральная торговая система» (ЦТС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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