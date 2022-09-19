Центробанк к декабрю создаст концепцию рыночных индикаторов

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал Банку России вместе с заинтересованными федеральными органами власти к 15 декабря 2022 г. разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования. Из-за санкций профессиональные участники рынка, компании, участвующие во внешнеэкономической деятельности, и госорганы, ответственные за прогнозирование экономики и денежно-кредитной политики, лишились в этом году доступа к таким информационно-аналитическим площадкам по финансовым и товарным индикаторам, как Bloomberg L.P. и Reuters (Refinitiv), напоминает директор корпоративных рейтингов рейтинговой службы НРА Станислав Письменный.