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Тайвань, Великобритания и недвижимость в США: с какими вызовами столкнется глобальная экономика

Подтолкнуть мир к рецессии может даже незначительный удар, полагают во Всемирном банке
Антон Козлов
Подтолкнуть мир к рецессии может даже незначительный удар / Денис Гришкин / Ведомости

Перспективы мировой экономики на ближайшие годы оцениваются все более мрачно: аналитики Bloomberg прогнозируют кризис, подобный спаду 2009 г., во Всемирном банке (ВБ) намекают на его неотвратимость и сравнивают его с рецессией 1970-х. Пока глобальный ВВП в годовом выражении, в том числе крупнейших экономик – США, Китая и Европы, сохраняется положительным, причем оценки на 2023 г. хотя и постоянно ухудшаются, но все еще остаются со знаком плюс. Но в нынешнем шатком положении для наступления рецессии достаточно «любого, даже несильного удара», пишут аналитики ВБ. Почти все возможные «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, имеющие серьезные последствия) для глобальной экономики уже прилетели, констатируют опрошенные «Ведомостями» аналитики. Тем не менее есть ряд событий, которые могут резко ускорить и усугубить прогнозируемый кризис.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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