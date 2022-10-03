Тайвань, Великобритания и недвижимость в США: с какими вызовами столкнется глобальная экономика

Перспективы мировой экономики на ближайшие годы оцениваются все более мрачно: аналитики Bloomberg прогнозируют кризис, подобный спаду 2009 г., во Всемирном банке (ВБ) намекают на его неотвратимость и сравнивают его с рецессией 1970-х. Пока глобальный ВВП в годовом выражении, в том числе крупнейших экономик – США, Китая и Европы, сохраняется положительным, причем оценки на 2023 г. хотя и постоянно ухудшаются, но все еще остаются со знаком плюс. Но в нынешнем шатком положении для наступления рецессии достаточно «любого, даже несильного удара», пишут аналитики ВБ. Почти все возможные «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, имеющие серьезные последствия) для глобальной экономики уже прилетели, констатируют опрошенные «Ведомостями» аналитики. Тем не менее есть ряд событий, которые могут резко ускорить и усугубить прогнозируемый кризис.