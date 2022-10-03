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Минэк детализировал прогноз по инфляции на 2022 год и период 2023–2025 годов

Укрепление рубля вносило значимый вклад в стабилизацию и снижение цен в течение большей части года, говорят эксперты
Любовь Романова
Сезонность, усиленная холодным началом сентября, заставляет вновь расти цены на овощи / Максим Стулов / Ведомости

Минэк детализировал прогноз по инфляции на 2022 г. и период 2023–2025 гг. Стоимость товаров в России к концу 2022 г. увеличится на 13,2% по сравнению с декабрем прошлого года, услуг – на 10,2%, свидетельствуют данные прогноза социально-экономического развития на 2023–2025 гг. Наибольший рост цен ожидается в сегменте непродовольственных товаров, за вычетом бензина, – 15,2%. Продовольствие к концу 2022 г. подорожает на 11,8%, без учета плодоовощной продукции – на 13,8%. Непродовольственные товары – на 14,8%. Цены на услуги организаций ЖКХ вырастут на 11,2%.

Инфляция в целом, по прогнозу Минэка, к концу года составит 12,4%. В 2021 г. инфляция в России составила 8,4%, в том числе товары подорожали на 9,7%, услуги – на 5%. В 2023 г. рост потребительских цен прогнозируется на уровне 5,5%. В частности, товаров в целом – на 5,6%, продовольствия – на 5,2%, а без учета плодоовощной продукции – на 5%. Непродовольственные товары подорожают на 5,9%, а за вычетом бензина – на 6%. Стоимость услуг вырастет на 5,4%, а в сегменте организаций ЖКХ – на 1,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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