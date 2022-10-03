Минэк детализировал прогноз по инфляции на 2022 год и период 2023–2025 годов

Инфляция в целом, по прогнозу Минэка, к концу года составит 12,4%. В 2021 г. инфляция в России составила 8,4%, в том числе товары подорожали на 9,7%, услуги – на 5%. В 2023 г. рост потребительских цен прогнозируется на уровне 5,5%. В частности, товаров в целом – на 5,6%, продовольствия – на 5,2%, а без учета плодоовощной продукции – на 5%. Непродовольственные товары подорожают на 5,9%, а за вычетом бензина – на 6%. Стоимость услуг вырастет на 5,4%, а в сегменте организаций ЖКХ – на 1,2%.