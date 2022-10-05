Великобритания стремится на периферию Европы: чем королевству грозит обострение проблем в экономике

Экономика Великобритании с момента прихода Лиз Трасс на пост премьера вошла в режим жесткой турбулентности: правительство анонсирует планы по снижению налогов и, по сути, раздачи вертолетных денег населению за счет увеличения заимствований, тогда как национальный ЦБ, наоборот, ужесточает денежно-кредитную политику и повышает ставки. Первыми видимыми итогами противоречий стали обвал британского фунта, цены гособлигаций и доверия к партии консерваторов, которую представляет нынешняя глава кабмина. На фоне негатива на рынках 3 октября правительство Великобритании отказалось от плана снижения максимальной ставки подоходного налога в 45% для налогоплательщиков, имеющих доход более 150 000 фунтов год. О решении объявил канцлер британского казначейства Квази Квартенг в Twitter. Но политика Трасс не главная причина проблем Великобритании – она стала лишь спусковым крючком для разгоняющегося коллапса, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Кризис может отбросить страну на периферию Европы, не исключают они.