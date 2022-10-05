Великобритания стремится на периферию Европы: чем королевству грозит обострение проблем в экономике

Великобритания стремится на периферию Европы: чем королевству грозит обострение проблем в экономикеФунт обвалился до исторических минимумов, а рынок госдолга – на уровне развивающихся стран
Экономика Великобритании с момента прихода Лиз Трасс на пост премьера вошла в режим жесткой турбулентности: правительство анонсирует планы по снижению налогов и, по сути, раздачи вертолетных денег населению за счет увеличения заимствований, тогда как национальный ЦБ, наоборот, ужесточает денежно-кредитную политику и повышает ставки. Первыми видимыми итогами противоречий стали обвал британского фунта, цены гособлигаций и доверия к партии консерваторов, которую представляет нынешняя глава кабмина. На фоне негатива на рынках 3 октября правительство Великобритании отказалось от плана снижения максимальной ставки подоходного налога в 45% для налогоплательщиков, имеющих доход более 150 000 фунтов год. О решении объявил канцлер британского казначейства Квази Квартенг в Twitter. Но политика Трасс не главная причина проблем Великобритании – она стала лишь спусковым крючком для разгоняющегося коллапса, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Кризис может отбросить страну на периферию Европы, не исключают они.
Хроника коллапса
Ключевыми пунктами экономической программы нового правительства Трасс стали масштабные планы по снижению фискальной нагрузки и смягчению энергетического кризиса. Первым предполагался отказ от повышения налога на корпоративную прибыль с 19 до 25%, снижение базовой ставки подоходного налога с 20 до 19% и отказ от максимальной ставки НДФЛ в 45% на доходы свыше 150 000 фунтов. Стоимость плана для госбюджета Соединенного Королевства составляла 45 млрд фунтов. Вторым – субсидирование энергопотребления британцев на $150 млрд. При этом бюджет Великобритании исполняется в последние годы с существенным дефицитом – 14,5% ВВП в 2020 г. и 6% в 2021 г.