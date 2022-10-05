Эксперты оценили последствия энергетической войны Европы с Россией в 1,6 трлн евро

После начала СВО страны ЕС также начали снижать импорт нефти и нефтепродуктов из России. В июне ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 г. 2 сентября страны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, хотя на уровне ЕС решение пока не утверждено. По оценкам аналитиков, это может привести к росту мировых цен на нефть. По прогнозам директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, есть риск, что цены превысят $110–120/барр. во II квартале 2023 г. 13 сентября JPMorgan прогнозировал, что в ближайшие месяцы биржевые цены на нефть будут расти «вплоть до $150/барр.». 4 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent достигала $91/барр., что на 20% выше, чем на ту же дату 2021 г.