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Минфин начнет привлекать ликвидность с рынка напрямую

Для кредитования будет использована схема с обратным репо
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин планирует начать кредитоваться на финансовом рынке с помощью механизма репо, которым предполагается привлечение ликвидности под залог ценных бумаг с условием их обратного выкупа. Об этом говорится в проекте Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. Сделки будут проводиться в тестовом режиме, уточняется в документе.

Пресс-служба Минфина переадресовала запрос «Ведомостей» в Федеральное казначейство. Представитель ведомства пояснил «Ведомостям», что ликвидность планируется привлекать прежде всего по договорам обратного репо. Ведомство уже практикует использование прямого механизма для размещения временно свободных бюджетных остатков, напомнил он. Сейчас такие сделки предполагают выкуп казначейством ценных бумаг – ОФЗ, ипотечных ценных бумаг и облигаций субъектов – через биржевые аукционы при условии их последующей продажи через определенный срок. Но пока такие обязательства не наступили, бумаги могут быть использованы как инструмент привлечения средств по договорам обратного репо, пояснил собеседник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных