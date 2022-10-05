Минфин начнет привлекать ликвидность с рынка напрямую

Пресс-служба Минфина переадресовала запрос «Ведомостей» в Федеральное казначейство. Представитель ведомства пояснил «Ведомостям», что ликвидность планируется привлекать прежде всего по договорам обратного репо. Ведомство уже практикует использование прямого механизма для размещения временно свободных бюджетных остатков, напомнил он. Сейчас такие сделки предполагают выкуп казначейством ценных бумаг – ОФЗ, ипотечных ценных бумаг и облигаций субъектов – через биржевые аукционы при условии их последующей продажи через определенный срок. Но пока такие обязательства не наступили, бумаги могут быть использованы как инструмент привлечения средств по договорам обратного репо, пояснил собеседник.