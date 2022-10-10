США помешают Китаю создавать суперкомпьютеры

Новыми ограничениями запрещена и продажа в Китай оборудования, которое может быть использовано для изготовления высокопроизводительных микросхем, которые используются в суперкомпьютерах. Компании KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc, для продажи оборудования которых в Китай также вводятся новые экспортные ограничения, занимаются производством оборудования для литографии и расходных материалов, объясняет директор компании «Промобит» Максим Копосов. По его словам, сопоставимых по технологическому уровню производства аналогичных компаний у Китая на сегодняшний день нет.