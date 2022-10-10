США помешают Китаю создавать суперкомпьютеры

США помешают Китаю создавать суперкомпьютерыВведены самые строгие американские санкции на продажу полупроводников в КНР
Новые санкции администрация президента Джо Байдена анонсировала 7 октября, пишет The New York Times. По мнению издания, за счет них Вашингтон пытается помешать Китаю получить доступ к критически важным передовым технологиям, использующимся во многих сферах – от компьютеров до вооружений.
Reuters поясняет: санкции затронут 28 китайских компаний, в частности IFLYTEK, Dahua Technology и Megvii Technology, которые находятся в санкционном списке уже с 2019 г. В Вашингтоне считают, что эти компании оказывали Пекину помощь в «угнетении уйгурского населения».
Кроме того, запрещаются поставки в Китай широкого спектра чипов, которые могут быть использованы при создании суперкомпьютеров. Запрет касается всех компаний-производителей, использующих американские технологии. Власти Тайваня, крупнейшего государства – производителя чипов в мире, уже заявили о том, что будут соблюдать новые санкции.
Новыми ограничениями запрещена и продажа в Китай оборудования, которое может быть использовано для изготовления высокопроизводительных микросхем, которые используются в суперкомпьютерах. Компании KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc, для продажи оборудования которых в Китай также вводятся новые экспортные ограничения, занимаются производством оборудования для литографии и расходных материалов, объясняет директор компании «Промобит» Максим Копосов. По его словам, сопоставимых по технологическому уровню производства аналогичных компаний у Китая на сегодняшний день нет.