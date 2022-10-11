Бизнесменам решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации

Парламентарии предложили предоставить индивидуальным предпринимателям (ИП) и единственным учредителям и по совместительству гендиректорам компаний, подпавшим под мобилизацию, семь дней на передачу всех дел в своем бизнесе доверительному управляющему, следует из поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (есть у «Ведомостей»), которые будут внесены в Госдуму 12 октября. Проект подготовлен коллективом авторов: двумя сенаторами, Андреем Турчаком и Николаем Журавлевым, и 24 депутатами – Александром Жуковым, Дмитрием Вяткиным, Анатолием Аксаковым и др. Это на два дня больше срока, который рассматривался ранее. 10 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объявлял: предпринимателям дадут пять дней отсрочки на оформление доверенности на нового руководителя и передачу дел. По всей видимости, власти решили, что этого времени может оказаться недостаточно, а в неделю предприниматель вполне сможет уложиться.