Бизнесменам решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации

Бизнесменам решили продлить сроки на передачу дел после мобилизацииС инициативой предоставить призывникам-предпринимателям неделю выступили депутаты и сенаторы
Парламентарии предложили предоставить индивидуальным предпринимателям (ИП) и единственным учредителям и по совместительству гендиректорам компаний, подпавшим под мобилизацию, семь дней на передачу всех дел в своем бизнесе доверительному управляющему, следует из поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (есть у «Ведомостей»), которые будут внесены в Госдуму 12 октября. Проект подготовлен коллективом авторов: двумя сенаторами, Андреем Турчаком и Николаем Журавлевым, и 24 депутатами – Александром Жуковым, Дмитрием Вяткиным, Анатолием Аксаковым и др. Это на два дня больше срока, который рассматривался ранее. 10 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объявлял: предпринимателям дадут пять дней отсрочки на оформление доверенности на нового руководителя и передачу дел. По всей видимости, власти решили, что этого времени может оказаться недостаточно, а в неделю предприниматель вполне сможет уложиться.
Но это не единственное изменение. Также проект поправок устраняет правовую коллизию, из-за которой фактически бизнес и служба в армии оказывались несовместимыми видами деятельности. Согласно действующему закону «О статусе военнослужащих» военным запрещено заниматься предпринимательством. Законопроект сенаторов и депутатов это ограничение устраняет: призывники-бизнесмены в случае одобрения документа остальными членами Госдумы и Совета Федерации смогут «принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц».
В пояснительной записке этот момент раскрывается чуть полнее. Поскольку сейчас согласно действующему закону военнослужащие не вправе заниматься бизнесом, ни лично, ни через доверенных лиц, а граждане, призванные по мобилизации, получают именно статус военнослужащих, свою предпринимательскую деятельность призывникам пришлось бы прекратить – либо закрыть ИП, либо выйти из состава учредителей компании, уточняют депутаты. Чтобы не допустить такого развития событий, ограничение предлагается снять, чтобы можно было одновременно и служить, и являться бизнесменом.
«Подобный подход (в том числе отсрочка в семь дней для передачи дел. – «Ведомости») исключает необходимость осуществления мобилизованными гражданами экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняет возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности, а также исключает наступление неблагоприятных правовых последствий для мобилизованных граждан», – резюмируют авторы законопроекта.
Времени достаточно
Представители бизнеса ранее надеялись, что их от призыва освободят в принципе. Предложение отсрочить мобилизацию для управленцев-предпринимателей было ключевым пунктом программы инициатив по поддержке экономики в период мобилизации, сформированной деловыми объединениями. Письмо, подписанное президентом «Опоры России» Александром Калининым, президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, было отправлено Мишустину в конце сентября (документ есть у «Ведомостей»). В нем предлагалось освободить от призыва учредителей компаний (независимо от формы собственности), руководителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров, ИП, глав фермерских хозяйств при условии, что компания ведет бизнес более шести месяцев.
Впрочем, предприниматели не отчаиваются: инициатива парламентариев не означает, что надежды на отсрочку полностью растаяли, заявил Калинин «Ведомостям». «Бизнес продолжает за это бороться», – подчеркнул президент «Опоры России». Впрочем, если предпринимателя все же призовут, то семь дней – это достаточный срок для того, чтобы найти нового директора, подготовить доверенности, рассчитаться с сотрудниками за то время, которое они отработали, переоформить электронно-цифровую подпись и т. д., считает Калинин. Главное, чтобы это были семь рабочих, а не календарных дней, уточнил он.
По его мнению, важно разработать механизм диалога между предпринимателями и призывными комиссиями, чтобы представители бизнеса могли в заранее установленном порядке доказывать, почему руководящий состав компании или его специалисты не должны подлежать призыву. Мобилизация сотрудников, «на которых держится бизнес», крайне усложнит предприятию дальнейшую работу, уточнил Калинин.
Один из авторов законопроекта – Дмитрий Вяткин («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что во время работы над законопроектом велось обсуждение с деловым сообществом. «Сроки [отсрочки] обсуждались разные. Мы советовались в том числе и с ведомствами, и с объединениями предпринимателей. И получился некий компромиссный вариант в неделю для передачи дел», – уточнил он.
По словам другого соавтора законопроекта – Дмитрия Гусева от «Справедливой России», в случае если недельный срок окажется недостаточным, он может впоследствии быть увеличен. «Надо начать с этого, а дальше будем увеличивать», – заявил Гусев «Ведомостям». Дальше методики надо будет отрабатывать с налоговой службой, чтобы решения принимались быстро, добавил депутат. При этом, по его мнению, в ФНС хорошо налажена система, поэтому «должны успеть». Депутат Анатолий Аксаков также сказал, что недельный срок отсрочки был достигнут в процессе переговоров, но допустил, что ко второму чтению он может увеличиться до 10 дней.
Например, многие депутаты Госдумы мобилизовались добровольно. «Наши товарищи – депутаты Госдумы Олег Голиков и Сергей Сокол уже в воинской части, проходят подготовку в Ростовской области. <...> Совсем скоро они отправятся в зону проведения СВО», – говорил Турчак в своем Telegram-канале.