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Минфин выплатил за «Роснано» долг на 9 млрд рублей

Ведомство погасило облигации с госгарантией
Дмитрий Гринкевич Ирина Казьмина Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций исполнил Минфин. Об этом «Ведомостям» сообщили два близких к правительству источника, информацию подтвердил собеседник, близкий к компании и знакомый с ситуацией. На бумаги распространялась госгарантия, именно этот механизм и был приведен в действие, уточнили источники.

Облигации были размещены в 2015 г., срок их погашения наступил 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме. Эту информацию приводит сама компания. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб. По словам источников, у института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме, поэтому было принято решение задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета. Это первый в истории компании прецедент, когда по ее долгам были произведены выплаты из ресурсов казны. Предыдущий – пятый выпуск облигаций был погашен в 2019 г., тогда финансовые проблемы «Роснано» еще не были известны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных