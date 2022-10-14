Минфин выплатил за «Роснано» долг на 9 млрд рублей

Облигации были размещены в 2015 г., срок их погашения наступил 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме. Эту информацию приводит сама компания. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб. По словам источников, у института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме, поэтому было принято решение задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета. Это первый в истории компании прецедент, когда по ее долгам были произведены выплаты из ресурсов казны. Предыдущий – пятый выпуск облигаций был погашен в 2019 г., тогда финансовые проблемы «Роснано» еще не были известны.