Как рецессия в Европе повлияет на Россию

Экономическая ситуация в России улучшается, в то время как Европа находится на грани глубокой рецессии. К такому выводу приходят авторы британского журнала The Economist. Несмотря на масштабные западные санкции, деловая активность в России намного выше показателей крупнейших европейских стран, говорится в статье «В то время пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее» (As Europe falls into Recession, Russia climbs out). Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что «санкционная машина» в большей степени «наехала» на самих инициаторов ограничительных мер, но рецессия в Европе и США может стать риском и для российской экономики.