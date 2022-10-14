Как рецессия в Европе повлияет на Россию

Как рецессия в Европе повлияет на РоссиюНачало спада в ЕС и выход РФ из кризиса констатировал The Economist
Экономическая ситуация в России улучшается, в то время как Европа находится на грани глубокой рецессии. К такому выводу приходят авторы британского журнала The Economist. Несмотря на масштабные западные санкции, деловая активность в России намного выше показателей крупнейших европейских стран, говорится в статье «В то время пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее» (As Europe falls into Recession, Russia climbs out). Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что «санкционная машина» в большей степени «наехала» на самих инициаторов ограничительных мер, но рецессия в Европе и США может стать риском и для российской экономики.
Западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, ударили по долгосрочным экономическим перспективам России, указывает The Economist. Блокировка доступа к иностранным технологиям и экспертизе сократила потенциал роста девятой по величине экономики мира почти вдвое, уровень добычи нефти и газа, важнейшей отрасли российской экономики, снизился примерно на 3%, а после вступления в силу европейского эмбарго в конце года может упасть еще сильнее. По подсчетам консалтинговой компании Capital Economics, за первые шесть месяцев СВО из страны уехало 250 000–500 000 граждан, значительная часть которых – высокообразованные и высокооплачиваемые специалисты. Недавнее решение начать частичную мобилизацию нанесло очередной удар по экономике, пишут авторы статьи. В частности, спровоцировало новую волну оттока средств из банков и эмиграции. По оценкам журнала, в сентябре россияне забрали из банков рублевые депозиты на $14 млрд, а около 300 000 человек уехали из страны, что усугубляет нехватку рабочей силы.