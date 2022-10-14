Как рецессия в Европе повлияет на Россию

Западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, ударили по долгосрочным экономическим перспективам России, указывает The Economist. Блокировка доступа к иностранным технологиям и экспертизе сократила потенциал роста девятой по величине экономики мира почти вдвое, уровень добычи нефти и газа, важнейшей отрасли российской экономики, снизился примерно на 3%, а после вступления в силу европейского эмбарго в конце года может упасть еще сильнее. По подсчетам консалтинговой компании Capital Economics, за первые шесть месяцев СВО из страны уехало 250 000–500 000 граждан, значительная часть которых – высокообразованные и высокооплачиваемые специалисты. Недавнее решение начать частичную мобилизацию нанесло очередной удар по экономике, пишут авторы статьи. В частности, спровоцировало новую волну оттока средств из банков и эмиграции. По оценкам журнала, в сентябре россияне забрали из банков рублевые депозиты на $14 млрд, а около 300 000 человек уехали из страны, что усугубляет нехватку рабочей силы.