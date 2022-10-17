Китай прекращает экспорт СПГ в Европу перед отопительным сезоном

Как Европа теряла российский газ

«Газпром» 31 августа 2022 г. объявил о прекращении поставок газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток — 1» (мощность — 55 млрд куб. м в год) из-за проблем с ремонтом агрегатов Siemens для газоперекачивающего оборудования. Ранее Украина прекратила принимать заявки «Газпрома» на прокачку газа через компрессорную станцию (КС) «Сохрановка» из-за военных действий в Донбассе. А 26 сентября стало известно о повреждении в результате диверсии двух ниток «Северного потока — 1» и одной нитки не запущенного, но готового к прокачке трубопровода «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Прокачка российского газа в ЕС по трубопроводу Ямал — Европа с конца прошлого года фактически не ведется.



Сейчас Европа получает российский трубопроводный газ только через украинскую КС «Суджа» (около 40-42 млн куб. м в сутки) и через газопровод «Турецкий поток» (мощность — 31,5 млрд куб. м в год).