Китай прекращает экспорт СПГ в Европу перед отопительным сезоном

Китай прекращает экспорт СПГ в Европу перед отопительным сезономЕС зимой грозят трудности с поиском дополнительного газа, предупреждают эксперты
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила госкомпаниям — импортерам газа прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, сообщил 17 октября Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такое поручение, по данным агентства, получили PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. Топливо нужно стране, чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке в предстоящий отопительный сезон.
Собеседники агентства отметили, что поставки СПГ из Китая «отчасти облегчили» ситуацию в Европе, но быстрое заполнение газовых хранилищ и рекордно высокие ставки фрахта судов-газовозов снизили привлекательность перепродажи СПГ из КНР.
Ограничить экспорт газа решило также и правительство Сербии, сообщила пресс-служба кабинета министров этой страны 17 октября. Как следует из релиза, экспорт топлива будет ограничен до 31 октября 2022 г., чтобы «обеспечить безопасное снабжение внутреннего рынка и предотвратить возможный ущерб экономике и гражданам». С 1 января 2021 г. страна получает российский газ по «Балканскому потоку» (13,9 млрд куб. м в год) — ответвлению от газопровода «Турецкий поток».
Европейские страны в этом году нарастили импорт СПГ на фоне стремления снизить зависимость от газа из России и сократить его поставки по трубопроводам. На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что Евросоюз (ЕС) за девять месяцев 2022 г. нарастил импорт российского СПГ на 50% к прошлогодним показателям за тот же период, до 15 млрд куб м.
Как Европа теряла российский газ
«Газпром» 31 августа 2022 г. объявил о прекращении поставок газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток — 1» (мощность — 55 млрд куб. м в год) из-за проблем с ремонтом агрегатов Siemens для газоперекачивающего оборудования. Ранее Украина прекратила принимать заявки «Газпрома» на прокачку газа через компрессорную станцию (КС) «Сохрановка» из-за военных действий в Донбассе. А 26 сентября стало известно о повреждении в результате диверсии двух ниток «Северного потока — 1» и одной нитки не запущенного, но готового к прокачке трубопровода «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Прокачка российского газа в ЕС по трубопроводу Ямал — Европа с конца прошлого года фактически не ведется.
Сейчас Европа получает российский трубопроводный газ только через украинскую КС «Суджа» (около 40-42 млн куб. м в сутки) и через газопровод «Турецкий поток» (мощность — 31,5 млрд куб. м в год).
Для увеличения экспорта российского газа в ЕС президент России Владимир Путин 12 октября в ходе форума «Российская энергетическая неделя» в Москве предложил поставлять топливо по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» (мощность — 27,5 млрд куб. м в год, 8% всего импорта газа ЕС). Также Путин выступил с идеей создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министру энергетики страны проработать этот вопрос.
На фоне энергокризиса цены на газ в Европе с осени 2021 г. держатся на аномально высоких уровнях, превышающих многолетние максимумы. После начала российской спецоперации на Украине в начале марта 2022 г. был установлен абсолютный рекорд спотовых цен — на хабе TTF 1000 куб. м газа продавались по $3900, затем цены постепенно скорректировались вниз. Новый локальный максимум установлен в августе, когда котировки на TTF превысили $3500 за 1000 куб. м. 17 октября ноябрьские фьючерсы на поставки газа на хабе TTF торгуются примерно на уровне $1380 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 12 октября на РЭН-2022 оценивал дефицит газа в Европе зимой 2022-2023 гг. в случае сильных холодов в 800 млн куб. м в сутки. По его словам, за короткий промежуток времени могут быть заморожены «целые города». При этом председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что дефицит СПГ в мире составит порядка 60-70 млн т в ближайшие годы. Без поддержки СПГ-проектов, по его мнению, ситуация стабилизируется не раньше 2026-2027 гг.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит указывает, что СПГ, перепроданный китайскими энергокомпаниями и трейдерами в ЕС, произведен в основном в США. «По данным The Wall Street Journal, Китай импортировал 133 партии американского СПГ за первые восемь месяцев 2021 г. и лишь 19 партий за восемь месяцев 2022 г. Это примерно 1,5 млрд куб. м газа в месяц, идущего в Европу вместо Китая», — оценил Смит.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что точный объем СПГ, перенаправленного на европейский рынок покупателями из КНР, вычислить практически невозможно, поскольку танкеры с выкупленным китайцами газом могли идти прямиком в ЕС. Кауфман отмечает, что South China Morning Post ранее сообщала о том, что КНР за восемь месяцев экспортировал в Европу СПГ всего на $164 млн, в азиатские страны – на $284 млн. Но эта статистика, по его словам, не отражает действительность как раз из-за названной выше схемы.
«Ключевыми европейскими покупателями являются Испания, Франция и Италия. Преимущественно СПГ перенаправлялся из Малайзии, Австралии и США», — добавил Кауфман. Он также не исключил, что российский СПГ также использовался китайцами. Но прямой экспорт российского СПГ в Европу «в любом случае значительно превышает объем, задействованный в схемах по реэкспорту», отметил он.
В целом объем перенаправленного американского СПГ в январе — августе 2022 г. в 10-12 млрд куб. м (в зависимости от размера судов), по мнению Смита, является «значительным для рынка с критическим дефицитом предложения». «ЕС будет испытывать большие трудности с поиском дополнительного объема СПГ этой зимой. Когда цены превышают $1000 за кубометр, это уже сигнализирует о том, что на рынке нет "лишнего" СПГ», — поясняет он. Смит отмечает, что на мировом рынке идет «война торгов» между покупателями, в ходе которой определяется, кому СПГ нужен больше в тот или иной момент и кто готов за него больше заплатить.
Кауфман не видит рисков для ЕС в краткосрочной перспективе, учитывая «относительно небольшой» объем поставок из КНР и высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ (на 15 октября заполненность европейских ПХГ составляла, по данным Gas Infrastructure Europe, около 92%). Но если в 2023 г. конкуренция за объемы СПГ с рынками АТР усилится, то заполнить хранилища для отопительного сезона 2023-2024 гг. странам ЕС будет проблематично, добавляет он.