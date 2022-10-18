Ректор РАНХиГС предложил рассмотреть переход к мобилизационной экономике

Роль государственных инвестиций в условиях мобилизационной экономики будет значительно выше, чем раньше, заявил Мау «Ведомостям». Но если в конце 1990-х и 2000-х говорилось о вытеснении частных инвестиций государственными, то сейчас складывается принципиально иная ситуация: частный сектор не готов вкладывать, причем не из-за инвестклимата, а из-за высокой неопределенности, причем это касается не только России – тенденция глобальная. «Если 30 лет назад казалось, что наступило торжество либеральной экономики, то сейчас очевидно, что с точки зрения характера производительных сил, если прибегать к марксистской терминологии, роль государства опять возрастает», – полагает Мау. Кроме этого будет усиливаться тенденция к цифровизации – это трансформирует экономику на глазах, потенциал цифровизации особенно наглядно был продемонстрирован в пандемию. «Пандемия, по сути, была репетицией войны в отношении перехода к мобилизационной экономике», – отметил ректор РАНХиГС.