Ректор РАНХиГС предложил рассмотреть переход к мобилизационной экономике

Ректор РАНХиГС предложил рассмотреть переход к мобилизационной экономикеТакая управленческая модель уже была отрепетирована в пандемию
На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам ректор РАНХиГС Владимир Мау предложил подумать над переходом к мобилизационной экономике. «В макроэкономическом прогнозе надо более подробно проработать сценарий внутренней мобилизации, я имею в виду именно экономической мобилизации», – заявил Мау.
По его словам, такая модель не противоречит рынку и не означает переход к советским административным управленческим практикам. Экономическая мобилизация требует, по его словам, ответа на следующие вопросы: какими будут структурные сдвиги и, соответственно, отраслевая политика, какие могут быть механизмы их финансирования – повышение налогов, заимствования или прямая инфляционная эмиссия. Кроме этого такая модель предполагает усиление роли государства, специфичный рынок труда и институционализирование индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса, уточнил Мау. «Поскольку мобилизационная экономика ускоряет внедрение новых институтов и технологий, важно не перепутать, что из этого связано только с военным временем, а что останется на долгосрочную перспективу», – сказал он.
Роль государственных инвестиций в условиях мобилизационной экономики будет значительно выше, чем раньше, заявил Мау «Ведомостям». Но если в конце 1990-х и 2000-х говорилось о вытеснении частных инвестиций государственными, то сейчас складывается принципиально иная ситуация: частный сектор не готов вкладывать, причем не из-за инвестклимата, а из-за высокой неопределенности, причем это касается не только России – тенденция глобальная. «Если 30 лет назад казалось, что наступило торжество либеральной экономики, то сейчас очевидно, что с точки зрения характера производительных сил, если прибегать к марксистской терминологии, роль государства опять возрастает», – полагает Мау. Кроме этого будет усиливаться тенденция к цифровизации – это трансформирует экономику на глазах, потенциал цифровизации особенно наглядно был продемонстрирован в пандемию. «Пандемия, по сути, была репетицией войны в отношении перехода к мобилизационной экономике», – отметил ректор РАНХиГС.