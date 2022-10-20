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Минтруд предложил давать таксистам и курьерам льготные заказы за добровольные отчисления на пенсию

Но ведомство хочет узаконить и штрафы за срыв уже оплаченной услуги
Анастасия Бойко
Для решения спорных и конфликтных ситуаций между платформенным занятым и оператором Минтруд предлагает создать Совет цифровых платформ занятости, куда работник сможет подать жалобу / Андрей Гордеев / Ведомости

Минтруд определился с регулированием платформенной занятости – деятельности самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги посредством цифровой платформы (например, «Яндекса», «Сбера», Profi.ru или You.Do). Одним из ключевых пунктов дискуссии о вводе такого формата трудоустройства в правовое поле был вопрос, должны ли такие площадки обеспечивать работникам соцгарантии – производить отчисления на пенсионное и социальное страхование, больничные, отпускные, декретные и т. д. Согласно рабочей версии проекта поправок к закону о занятости, подготовленных Минтрудом, для операторов цифровых платформ обязанности по отчислениям в пенсионные и социальные фонды не предусмотрено. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с содержанием документа.

При этом Минтруд, по их словам, предлагает операторам предоставлять работникам, которые подключились к добровольным системам соцгарантий, более выгодные условия по выполняемым ими заказам. Например, если самозанятый курьер заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС, платформа может установить для него меньший по сравнению с общим правилом размер комиссии. По их словам, это должно стать стимулом для работников самостоятельно уплачивать страховые взносы в фонды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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