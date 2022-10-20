Минтруд предложил давать таксистам и курьерам льготные заказы за добровольные отчисления на пенсию

Минтруд определился с регулированием платформенной занятости – деятельности самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги посредством цифровой платформы (например, «Яндекса», «Сбера», Profi.ru или You.Do). Одним из ключевых пунктов дискуссии о вводе такого формата трудоустройства в правовое поле был вопрос, должны ли такие площадки обеспечивать работникам соцгарантии – производить отчисления на пенсионное и социальное страхование, больничные, отпускные, декретные и т. д. Согласно рабочей версии проекта поправок к закону о занятости, подготовленных Минтрудом, для операторов цифровых платформ обязанности по отчислениям в пенсионные и социальные фонды не предусмотрено. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с содержанием документа.