Российский бизнес получит в управление брошенные в новых регионах компании

«Сейчас на территориях много достаточно больших активов, которым требуется внешнее управление... Поэтому, если у кого-то есть желание зайти на внешнее управление крупных активов четырех регионов, мы можем оказать содействие», – отметил Луговой в ходе встречи. На этих территориях есть «бесхозные предприятия», добавил депутат: «Потому что либо бывшие собственники сбежали, либо их вообще никого нет, работа стоит, люди не работают». Со стороны органов местной власти и со стороны правительства России создана определенная система обеспечения передачи во внешнее управление тех или иных компаний, подчеркнул он. По словам Лугового, в комиссию входит Минпромторг и Минэкономразвития. При этом источник, близкий к правительству, сообщил, что Минэкономразвития уже не входит в эту комиссию, полномочия по рассмотрению заявок переданы в Минстрой. Еще один собеседник, также близкий к кабинету министров, сообщил, что комиссия пока существует в закрытом режиме.