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Российский бизнес получит в управление брошенные в новых регионах компании

Для передачи активов в правительстве создали специальную комиссию
Анастасия Бойко
Главные проблемы в четырех новых регионах – это обеспечение безопасности, отсутствие информации о состоянии объектов промышленности и нехватка кадров рабочих специальностей / Егор Алеев / ТАСС

В правительстве создали комиссию, которая занимается передачей под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий в четырех новых регионах – Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Руководит комиссией вице-премьер Марат Хуснуллин, его заместителем в этом органе стал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом во время встречи руководства ЛДПР с представителями бизнеса сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Информацию о том, что такая комиссия действительно существует, подтвердили два источника, близких к правительству.

Кто будет участвовать

«Сейчас на территориях много достаточно больших активов, которым требуется внешнее управление... Поэтому, если у кого-то есть желание зайти на внешнее управление крупных активов четырех регионов, мы можем оказать содействие», – отметил Луговой в ходе встречи. На этих территориях есть «бесхозные предприятия», добавил депутат: «Потому что либо бывшие собственники сбежали, либо их вообще никого нет, работа стоит, люди не работают». Со стороны органов местной власти и со стороны правительства России создана определенная система обеспечения передачи во внешнее управление тех или иных компаний, подчеркнул он. По словам Лугового, в комиссию входит Минпромторг и Минэкономразвития. При этом источник, близкий к правительству, сообщил, что Минэкономразвития уже не входит в эту комиссию, полномочия по рассмотрению заявок переданы в Минстрой. Еще один собеседник, также близкий к кабинету министров, сообщил, что комиссия пока существует в закрытом режиме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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