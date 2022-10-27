«Самый сложный» бюджет принят в первом чтении: каковы его слабые стороны

Рассуждать о том, чем грозит падение нефтегазовых доходов в условиях исчерпания средств ФНБ и других резервов, а также невозможности занимать на внутреннем рынке по нормальным рыночным ставкам, сейчас преждевременно, считает Миронюк. Текущий бюджетный план достаточно сбалансирован и имеет запас прочности для демпфирования умеренного ухудшения конъюнктуры в 2023 г., считает Попов. В 2023 г. усиления налогового бремени на экономику эксперт не ожидает. В целом федеральный бюджет на ближайшую трехлетку выглядит устойчивым, согласен Васильев. Резервы для финансирования дефицита бюджета у Минфина есть значительные – это и средства ФНБ, и крайне низкий госдолг, который легко может быть увеличен без рисков для макроэкономической стабильности, добавил эксперт. С учетом больших и плохо предсказуемых рисков бюджет выглядит устойчиво, его параметры достаточно консервативны, но его исполнение зависит от неэкономических факторов, заключил Табах.