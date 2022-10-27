Сечин рассказал о глобальной трансформации экономики и разрушении энергорынка

Идею ввести потолок цен на нефть и газ Сечин считает «абсурдной». По его мнению, введение такой меры – это «покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета». Идея введения ограничений цен на энергоресурсы означает отмену суверенных прав стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, которым ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным». «Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», — добавляет Сечин. Но некоторые европейские эксперты и политики открыто обвиняют Вашингтон в том, что он наживается на им же спровоцированном энергокризисе: цены на газ в США в 5 раз ниже, чем в Европе.