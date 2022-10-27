Сечин рассказал о глобальной трансформации экономики и разрушении энергорынка

Сечин рассказал о глобальной трансформации экономики и разрушении энергорынкаОдна из главных причин этого — недоинвестированность в отрасль из-за энергоперехода, считает он
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 27 октября выступил с докладом на сессии «Новая реальность сырьевых и энергетических рынков» XV Веронского Евразийского экономического форума, который прошел в этом году в Баку. «Ведомости» собрали самые яркие заявления главы компании о потолке цен на нефть, разрушении энергетического рынка и о том, что BP остается «теневым акционером» компании.
Потолок цен на нефть
Идею ввести потолок цен на нефть и газ Сечин считает «абсурдной». По его мнению, введение такой меры – это «покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета». Идея введения ограничений цен на энергоресурсы означает отмену суверенных прав стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, которым ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным». «Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», — добавляет Сечин. Но некоторые европейские эксперты и политики открыто обвиняют Вашингтон в том, что он наживается на им же спровоцированном энергокризисе: цены на газ в США в 5 раз ниже, чем в Европе.
Причины энергокризиса
При этом, обращает внимание Сечин, европейские чиновники предлагают «далекие от здравого смысла» обоснования нынешнего энергокризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, например, заявила, что причиной энергокризиса является по сути сам факт использования углеродных энергоресурсов, а не их подорожание. «Короче говоря, само наличие потребителей, которые виноваты во всем сами. В принципе, это все, что надо знать о «мудрой и ответственной» энергетической стратегии функционеров Евросоюза», — отмечает Сечин.
«Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса — не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного «зеленого» перехода», — считает Сечин. А антироссийские санкции стали дополнительным катализатором энергокризиса и инфляции в целом, добавляет он. Сейчас же многим понятно, что «зеленый» переход не имеет ничего общего с решением климатических проблем, а технологии для эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной сейчас отсутствуют, поясняет глава «Роснефти».
По мнению аналитиков Goldman Sachs, годы существенного недоинвестирования в традиционную энергетику привели к тому, что средняя обеспеченность мировыми запасами сократилась с 50 до 25 лет, обращает внимание Сечин. «Недостаточные объемы геологоразведки зачастую уже не обеспечивают даже их простое восполнение», — уточняет он. По данным Rystad Energy analysis, мировые извлекаемые запасы и ресурсы нефти к началу этого года сократились почти на 9% в годовом выражении до 1,57 трлн барр. «Из них разработка только 1,2 трлн барр. (76 %) будет экономически рентабельной при цене нефти не ниже $50 за баррель», — добавляет Сечин.
Также тревогу вызывает динамика запасов газа, отмечает глава «Роснефти». По данным ОПЕК, мировые доказанные запасы газа снижались последние два года и в 2021 г. составили 205,9 трлн куб. м. «О наличии острой потребности восполнения мировых запасов газа свидетельствует также и показатель обеспеченности добычи газа запасами, который в последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению и к 2021 г. достиг минимального с 1975 г. значения», — уточнил Сечин.
Ведущие европейские энергокомпании, несмотря на энергетический кризис, продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль под давлением климатической политики, говорит Сечин. При этом, по прогнозу JP Morgan, при сохранении нынешних инвестиционных трендов мировой дефицит энергии, который наблюдается в 2022 г., к 2030 г. вырастет в 7 раз, обращает внимание Сечин. «Для ликвидации этого дефицита необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику в среднем на $100 млрд до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль – на $44 млрд», — считает он.
Единого энергорынка больше нет
«Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил», — заявляет Сечин. Высокая волатильность рынка стала беспредельной, а нынешние тренды полностью разрушают основы права, частной собственности и рынка, добавляет он. Среди этих трендов Сечин называет санкции, которые разрушают основы корпоративного права и полностью уничтожают фундамент рыночных отношений. Также к таким трендам относится неправовое изъятие активов у подсанкционных компаний, физлиц и целых стран, «что, по сути, есть отмена неприкосновенности частной собственности».
Подорваны основы правовой и судебной системы в результате отмены независимости суда, добавляет Сечин. «Цинизм дошел до такой степени, когда лица, внесенные в санкционные списки, теперь лишены права на защиту с помощью адвокатов», — поясняет он. Также была отменена конкуренция на рынке с предложением Еврокомиссии ввести централизованные закупки до 15% газа. «Еврокомиссия считает, что рост цен на газ вызван конкуренцией за поставщиков. До сих пор в рыночной экономике считалось, что конкуренция поставщиков и диверсификация источников поставки являются основными инструментами снижения цены», — отмечает глава «Роснефти».
О пересмотре стратегий международных мейджоров и сотрудничестве с BP
Сечин отметил, что на фоне высоких цен на энергоносители многие мейджоры, включая BP, позиционировавшие себя ранее как «лидеры зеленой трансформации», резко изменили свой подход. «Сегодня BP не просто заявляет о возврате возврате интереса к добыче как на сланцевых месторождениях США, так и на шельфе Северного моря, а уже приступила к инвестициям на шельфе по проектам Аллиргин и Ворлих, которые в общей сложности содержат по оценкам геологов около 7 млн т в нефтяном эквиваленте», — сказал он.
Глава «Роснефти» подчеркнул, что несмотря на заявления совета директоров BP о решении прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это свое решение компания не выполнила и остается «теневым акционером». «[BP] продолжает оставаться «теневым» акционером. Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды», — сказал он. Сечин отметил, что полагающиеся BP дивиденды за второе полугодие 2021 г. в размере $700 млн перечислены на открытые для компании счета. По словам Сечина, доходы BP от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с «Роснефтью» составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций порядка $10 млрд. «Это отличная компенсация на вложенный капитал», — отметил он.
По словам Сечина, реализация совместных с BP проектов «успешно продолжается». Он отметил, что в сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от партнера, «Роснефть» в запланированный срок запустила в эксплуатацию крупный газовый проект «Харампур», который позволил увеличить добычу газа компании на 11 млрд куб м в год.
О реализации проекта «Восток Ойл»
Сечин подчеркнул, что приняв стратегическое решение о «развороте на Восток», Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в страны АТР. По его мнению, реализация проекта «Восток Ойл» позволит обеспечить «любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая».
Глава «Роснефти» напомнил, что в 2022 г. в ходе геологоразведочных работ по проекту «Восток Ойл» было подтверждено существенное увеличение запасов нефти. В результате ресурсная база проекта выросла с 6,2 до 6,5 млрд т. Реализация проекта в целом продолжается в рамках ранее заявленного графика, подчеркнул он.
«Проект «Восток Ойл» обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов», — заключил Сечин. Он также пригласил к участию в проекте международных партнеров, включая азербайджанскую компанию Socar.