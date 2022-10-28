Лондонский арбитраж снял запрет на тяжбы для компаний под санкциями: что это значит для бизнеса

Лондонский арбитраж снял запрет на тяжбы для компаний под санкциями: что это значит для бизнесаВ ближайшее время ожидается шквал исков, но предприниматели предпочтут спорить в Гонконге и Сингапуре
Получение Международным арбитражным судом Лондона (London Court of International Arbitration, LCIA) общей лицензии на обработку платежей подсанкционных лиц серьезно облегчит разбирательства российского бизнеса и западных контрагентов, уверены эксперты, опрошенные «Ведомостями». Ранее для обработки каждого судебного взноса от российских и белорусских компаний под санкциями суд должен был получать специальную лицензию от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
О получении общей лицензии LCIA сообщил в понедельник, 17 октября. Разрешение является бессрочным. Помимо новых взносов от сторон она также позволяет суду использовать средства, ранее внесенные на депозит подсанкционными лицами. Ранее, 30 сентября, правительство Великобритании опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о его намерении ограничить доступ российских лиц к услугам в области IT-консалтинга, инжиниринга и юриспруденции. По данным пресс-релиза, 59% всех импортируемых Россией юридических услуг предоставляются британскими юристами.