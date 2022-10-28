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Лондонский арбитраж снял запрет на тяжбы для компаний под санкциями: что это значит для бизнеса

В ближайшее время ожидается шквал исков, но предприниматели предпочтут спорить в Гонконге и Сингапуре
Антон Козлов
Генеральная лицензия, которую получил LCIA, в данном случае разрешает получение средств на оплату арбитражных расходов от подсанкционных компаний – теперь институту не требуется обращаться в OFSI за лицензией по каждому платежу / Wikimedia

Получение Международным арбитражным судом Лондона (London Court of International Arbitration, LCIA) общей лицензии на обработку платежей подсанкционных лиц серьезно облегчит разбирательства российского бизнеса и западных контрагентов, уверены эксперты, опрошенные «Ведомостями». Ранее для обработки каждого судебного взноса от российских и белорусских компаний под санкциями суд должен был получать специальную лицензию от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

О получении общей лицензии LCIA сообщил в понедельник, 17 октября. Разрешение является бессрочным. Помимо новых взносов от сторон она также позволяет суду использовать средства, ранее внесенные на депозит подсанкционными лицами. Ранее, 30 сентября, правительство Великобритании опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о его намерении ограничить доступ российских лиц к услугам в области IT-консалтинга, инжиниринга и юриспруденции. По данным пресс-релиза, 59% всех импортируемых Россией юридических услуг предоставляются британскими юристами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных