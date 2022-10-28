Лондонский арбитраж снял запрет на тяжбы для компаний под санкциями: что это значит для бизнеса

О получении общей лицензии LCIA сообщил в понедельник, 17 октября. Разрешение является бессрочным. Помимо новых взносов от сторон она также позволяет суду использовать средства, ранее внесенные на депозит подсанкционными лицами. Ранее, 30 сентября, правительство Великобритании опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о его намерении ограничить доступ российских лиц к услугам в области IT-консалтинга, инжиниринга и юриспруденции. По данным пресс-релиза, 59% всех импортируемых Россией юридических услуг предоставляются британскими юристами.