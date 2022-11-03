Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ

Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Турцией и ОАЭВ ведомстве хотят улучшить условия для привлечения инвестиций
Минфин начал подготовку перечня дружественных стран для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), рассказал «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его словам, министерство готовит для отправки в правительство предложения начать переговоры с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство. Они касаются Малайзии, Турции, а также ОАЭ в случае введения там (в Эмиратах. – «Ведомости») налога на прибыль организаций», – сказал Сазанов.
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