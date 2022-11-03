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Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ

В ведомстве хотят улучшить условия для привлечения инвестиций
Любовь Романова
ОАЭ планируют изменить ставку налога на прибыль, что потребует пересмотра соглашения / KARIM SAHIN _ AFP

Минфин начал подготовку перечня дружественных стран для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), рассказал «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его словам, министерство готовит для отправки в правительство предложения начать переговоры с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство. Они касаются Малайзии, Турции, а также ОАЭ в случае введения там (в Эмиратах. – «Ведомости») налога на прибыль организаций», – сказал Сазанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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