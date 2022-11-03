Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ

«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство. Они касаются Малайзии, Турции, а также ОАЭ в случае введения там (в Эмиратах. – «Ведомости») налога на прибыль организаций», – сказал Сазанов.