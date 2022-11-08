Минэк предложил лишать стартапы льгот по кредитам за спад выручки

По действующим правилам программа доступна для высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из приоритетных отраслей (правительство ведет соответствующий реестр). Минимальная выручка для такой компании начинается от 100 млн руб., а максимальная не превышает 2 млрд руб. При этом исторические среднегодовые темпы роста выручки и так должны составлять не менее 12%, но обязательства соблюдать это условие в течение всего срока кредита у заемщика нет. Из контура мер поддержки исключаются SPV, поэтому компания не должна прямо или косвенно владеть более 25% акций в уставном капитале юридических лиц, не являющихся субъектами МСП. Правительство запустило программу льготного кредитования в апреле 2022 г. в рамках федерального проекта «От стартапа до IPO». Займы выдает «МСП банк» под инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств.