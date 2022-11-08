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Минэк предложил лишать стартапы льгот по кредитам за спад выручки

Инновационным компаниям нужно будет расти с темпом не менее 12% в год
Анастасия Бойко Екатерина Кинякина
Программа льготных кредитов доступна для высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства / Михаил Терещенко / ТАСС

Минэк предложил установить новые требования по льготным кредитам для высокотехнологичных компаний. До возвращения займа предприниматель должен будет выполнять одно из двух условий: либо сохранить 100% рабочих мест по отношению к предыдущему году, либо показать прирост выручки на уровне не менее 12% по сравнению со средним значением за последние три года. Об этом говорится в проекте постановления правительства с новыми принципами предоставления субсидии из федерального бюджета «МСП банку» (оператор программы). Документ есть у «Ведомостей». При нарушении одного из этих принципов компании придется вернуть разницу между льготной ставкой и рыночной.

По действующим правилам программа доступна для высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из приоритетных отраслей (правительство ведет соответствующий реестр). Минимальная выручка для такой компании начинается от 100 млн руб., а максимальная не превышает 2 млрд руб. При этом исторические среднегодовые темпы роста выручки и так должны составлять не менее 12%, но обязательства соблюдать это условие в течение всего срока кредита у заемщика нет. Из контура мер поддержки исключаются SPV, поэтому компания не должна прямо или косвенно владеть более 25% акций в уставном капитале юридических лиц, не являющихся субъектами МСП. Правительство запустило программу льготного кредитования в апреле 2022 г. в рамках федерального проекта «От стартапа до IPO». Займы выдает «МСП банк» под инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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