В Минэке назвали политическим решение США о нерыночном характере экономики России

Минэкономразвития РФ и заинтересованные российские экспортеры приняли участие в пересмотре и предоставили комментарии о несостоятельности аргументов о нерыночности экономики России, отметил представитель министерства. Один из аргументов – введение мер валютного регулирования – не обоснован, так как ограничения носят временный характер и приняты в ответ на санкционное давление США и других стран. «Россия также не ухудшала условия для иностранных инвестиций, а наоборот, поощряла и поддерживала их для смягчения последствий недружественных действий стран-санкционеров», – добавил собеседник. Значимые изменения на российском рынке труда тоже отсутствовали (это еще один аргумент минторга США). Кроме того, не вводилось и директивное ценовое регулирование на металлопродукцию и другие товары.