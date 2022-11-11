В Минэке назвали политическим решение США о нерыночном характере экономики России

В Минэке назвали политическим решение США о нерыночном характере экономики РоссииМосква может задействовать процедуры разрешения споров для обжалования этого шага
Обстоятельства, которые легли в основу принятия США решения о нерыночном статусе экономики России, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих Штатов, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ.
Ранее минторг США в пресс-релизе сообщил, что больше не будет рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой. Это решение дает США возможность применять антидемпинговые процедуры «в полной мере» для устранения рыночных искажений, вызванных вмешательством государства в российскую экономику.
«Это предвзятое и сугубо политическое решение», — сообщил представитель Минэкономразвития. Он напомнил, что пересмотр статуса был начат всего через полгода после того, как сам минторг США подтвердил, что экономика России остается рыночной. Представитель Минэка РФ не исключил, что будут задействованы процедуры разрешения споров, чтобы обжаловать это решение.
Рыночный статус был предоставлен России минторгом США в 2002 г. В 2021 г. министерство уже проводило анализ рыночности российской экономики, по итогам которого было опубликовано решение об отсутствии достаточных оснований для отзыва рыночного статуса России. В мае 2022 г. минторг США начал пересмотр этого решения со ссылкой на «изменившиеся обстоятельства».
По словам представителя Минэкономразвития России, принятое решение нелогично, потому что «нерыночность» устанавливается на основании обстоятельств, которые были созданы самими США. Кроме того, для практического применения этого решения (введения новых антидемпинговых пошлин) требуется, чтобы на американский рынок поставлялись российские товары. Но российский экспорт в США уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер — от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчиков – довезти груз, напомнил представитель Минэка. «Рыночные принципы, как их понимают США, по сути, применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а наоборот – для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей», – заключил он.
Определение рыночной экономики основано на критериях, изложенных в законодательстве США. Они включают конвертируемость валюты, способ определения заработной платы, деловой климат для иностранных инвесторов, уровень госучастия в экономике. Министерство торговли США обнаружило «значительные отступления в этих областях», особенно после начала СВО на Украине, говорится в пресс-релизе.
Минторг США планирует применять альтернативную методологию для расчета антидемпинговых пошлин на импорт из России на основе сравнения цен на товары со странами с сопоставимым уровнем экономического развития, говорится в сообщении. Это позволит «более эффективно бороться с российской недобросовестной торговой практикой, которая наносит ущерб производителям США», отмечается в пресс-релизе.
Минэкономразвития РФ и заинтересованные российские экспортеры приняли участие в пересмотре и предоставили комментарии о несостоятельности аргументов о нерыночности экономики России, отметил представитель министерства. Один из аргументов – введение мер валютного регулирования – не обоснован, так как ограничения носят временный характер и приняты в ответ на санкционное давление США и других стран. «Россия также не ухудшала условия для иностранных инвестиций, а наоборот, поощряла и поддерживала их для смягчения последствий недружественных действий стран-санкционеров», – добавил собеседник. Значимые изменения на российском рынке труда тоже отсутствовали (это еще один аргумент минторга США). Кроме того, не вводилось и директивное ценовое регулирование на металлопродукцию и другие товары.
Для стран с «нерыночной» экономикой в США предусмотрен особый метод определения нормальной стоимости товара при расчете демпинговой маржи. В этом методе экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта (стандартная методология, предусмотренная нормами ВТО), а с показателями третьих стран, экономика которых считается США рыночной, напомнил представитель российского министерства. «Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам», – подчеркивает он.
Решение основано на «глубоком анализе исследований из беспристрастных сторонних источников», отмечается в пресс-релизе минторга США. Рост государственного влияния на экономику ставит американскую промышленность в невыгодное положение при попытках конкурировать на глобальных рынках, подчеркнули в ведомстве. Вмешательство правительства в экономику России привело к искажению цен и издержкам для российских компаний, что повлияло на формирование российскими компаниями нерыночных цен на импорт в США, говорится в пресс-релизе.