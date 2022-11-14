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Минцифры потратило меньше половины бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» с начала года

Основную причину эксперты видят в санкционных ограничениях, мешающих поставкам оборудования и ПО
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Невозможность полноценного исполнения мероприятий, запланированных в нацпрограмме на этот год, – это многофакторная история / Максим Стулов / Ведомости

К ноябрю 2022 г. на национальный проект «Цифровая экономика» было потрачено только 42,3% заложенных на него в федеральном бюджете средств, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина. Из предусмотренных бюджетом 193,9 млрд руб. было потрачено 81,9 млрд руб. Расходы федерального бюджета на реализацию всех нацпроектов за 10 месяцев года составили 2,465 трлн руб., или 75,8% от плановых назначений, говорится в отчете.

Среди федеральных проектов, входящих в «Цифровую экономику», наибольший процент исполнения сейчас у «Искусственного интеллекта» – 83,9%: при заложенных 7,2 млрд руб. было потрачено 6 млрд руб., следует из данных Минфина. Большинство федеральных проектов за 10 месяцев исполнены менее чем на половину от годового плана. На проект «Кадры для цифровой экономики» потрачено 34,9% от плановых затрат (из 11 млрд руб. только 3,9 млрд руб.), на «Нормативное регулирование правовой среды» – 19% (из 163 млн руб. потрачен 31 млн руб.). На последнем месте с нулевым процентом исполнения находится федпроект «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи», на который заложено 11 млрд руб.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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