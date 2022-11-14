Минцифры потратило меньше половины бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» с начала года

Минцифры потратило меньше половины бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» с начала годаОсновную причину эксперты видят в санкционных ограничениях, мешающих поставкам оборудования и ПО
К ноябрю 2022 г. на национальный проект «Цифровая экономика» было потрачено только 42,3% заложенных на него в федеральном бюджете средств, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина. Из предусмотренных бюджетом 193,9 млрд руб. было потрачено 81,9 млрд руб. Расходы федерального бюджета на реализацию всех нацпроектов за 10 месяцев года составили 2,465 трлн руб., или 75,8% от плановых назначений, говорится в отчете.
Среди федеральных проектов, входящих в «Цифровую экономику», наибольший процент исполнения сейчас у «Искусственного интеллекта» – 83,9%: при заложенных 7,2 млрд руб. было потрачено 6 млрд руб., следует из данных Минфина. Большинство федеральных проектов за 10 месяцев исполнены менее чем на половину от годового плана. На проект «Кадры для цифровой экономики» потрачено 34,9% от плановых затрат (из 11 млрд руб. только 3,9 млрд руб.), на «Нормативное регулирование правовой среды» – 19% (из 163 млн руб. потрачен 31 млн руб.). На последнем месте с нулевым процентом исполнения находится федпроект «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи», на который заложено 11 млрд руб.