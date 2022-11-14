Минцифры потратило меньше половины бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» с начала года

Среди федеральных проектов, входящих в «Цифровую экономику», наибольший процент исполнения сейчас у «Искусственного интеллекта» – 83,9%: при заложенных 7,2 млрд руб. было потрачено 6 млрд руб., следует из данных Минфина. Большинство федеральных проектов за 10 месяцев исполнены менее чем на половину от годового плана. На проект «Кадры для цифровой экономики» потрачено 34,9% от плановых затрат (из 11 млрд руб. только 3,9 млрд руб.), на «Нормативное регулирование правовой среды» – 19% (из 163 млн руб. потрачен 31 млн руб.). На последнем месте с нулевым процентом исполнения находится федпроект «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи», на который заложено 11 млрд руб.