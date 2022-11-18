Минпромторг продаст банкам часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности

Минпромторг продаст банкам часть кредитного портфеля Фонда развития промышленностиДолги будут продаваться с небольшим дисконтом, считают эксперты
Минпромторг планирует передать часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности (ФРП; входит в группу ВЭБ.РФ) банкам, чтобы обеспечить выдачу займов на новые проекты в сфере промышленности. Это позволит фонду высвободить около 20–25 млрд руб. и не дожидаться планового возврата средств через 2–3 года, сообщил «Ведомостям» представитель ФРП.
Банки получат компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 2% минус ставка по займам ФРП», клиент будет платить банку ту же ставку, что была у него по займу ФРП, отметил представитель фонда. Средняя ставка по портфелю, по данным ФРП, составляет около 2%. Дисконт при этом не планируется, так как это низкорисковые займы, добавил собеседник.
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