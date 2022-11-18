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Минпромторг продаст банкам часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности

Долги будут продаваться с небольшим дисконтом, считают эксперты
Анастасия Бойко
Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Минпромторг планирует передать часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности (ФРП; входит в группу ВЭБ.РФ) банкам, чтобы обеспечить выдачу займов на новые проекты в сфере промышленности. Это позволит фонду высвободить около 20–25 млрд руб. и не дожидаться планового возврата средств через 2–3 года, сообщил «Ведомостям» представитель ФРП.

Банки получат компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 2% минус ставка по займам ФРП», клиент будет платить банку ту же ставку, что была у него по займу ФРП, отметил представитель фонда. Средняя ставка по портфелю, по данным ФРП, составляет около 2%. Дисконт при этом не планируется, так как это низкорисковые займы, добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных