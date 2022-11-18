Минпромторг продаст банкам часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности

Банки получат компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 2% минус ставка по займам ФРП», клиент будет платить банку ту же ставку, что была у него по займу ФРП, отметил представитель фонда. Средняя ставка по портфелю, по данным ФРП, составляет около 2%. Дисконт при этом не планируется, так как это низкорисковые займы, добавил собеседник.