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Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономике

Еще одна причина активности на рынке госдолга – нежелание тратить ФНБ
Любовь Романова Дмитрий Гринкевич
Минфин вернулся на рынок госдолга в третьем квартале / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин в последние недели резко нарастил объемы размещения облигаций федерального займа (ОФЗ): в IV квартале ведомство привлекло почти 1,5 трлн руб., хотя ранее анонсировало «плавный возврат» на рынок после перерыва с февраля. Министерство увеличило активность по двум причинам.

Во-первых, в правительстве решили воспользоваться благоприятной конъюнктурой и разместить значительные объемы ОФЗ «проактивно, с запасом», сообщил близкий к кабинету министров источник и подтвердил другой собеседник, также близкий к правительству. Ранее, в преддверии возврата к выпуску госдолга после более чем полугодовой паузы, Минфин собирался лишь «протестировать рынок» в этом году, разместив ОФЗ на несколько десятков миллиардов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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