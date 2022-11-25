Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономике

Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономикеЕще одна причина активности на рынке госдолга – нежелание тратить ФНБ
Минфин в последние недели резко нарастил объемы размещения облигаций федерального займа (ОФЗ): в IV квартале ведомство привлекло почти 1,5 трлн руб., хотя ранее анонсировало «плавный возврат» на рынок после перерыва с февраля. Министерство увеличило активность по двум причинам.
Во-первых, в правительстве решили воспользоваться благоприятной конъюнктурой и разместить значительные объемы ОФЗ «проактивно, с запасом», сообщил близкий к кабинету министров источник и подтвердил другой собеседник, также близкий к правительству. Ранее, в преддверии возврата к выпуску госдолга после более чем полугодовой паузы, Минфин собирался лишь «протестировать рынок» в этом году, разместив ОФЗ на несколько десятков миллиардов.
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