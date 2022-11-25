Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономике

Во-первых, в правительстве решили воспользоваться благоприятной конъюнктурой и разместить значительные объемы ОФЗ «проактивно, с запасом», сообщил близкий к кабинету министров источник и подтвердил другой собеседник, также близкий к правительству. Ранее, в преддверии возврата к выпуску госдолга после более чем полугодовой паузы, Минфин собирался лишь «протестировать рынок» в этом году, разместив ОФЗ на несколько десятков миллиардов.