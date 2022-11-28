В Минэке призвали не считать Азию «тихой гаванью» от углеродного налога ЕС

Глобальный тренд на переход к низкоуглеродной экономике сохраняется, заявила «Ведомостям» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Наталья Стапран. Это неизбежное будущее и необходимо адекватно встраиваться в климатические процессы на этапе формирования правил игры, уверена она. Хотя санкционная политика заставляет страны Евросоюза корректировать планы по декарбонизации экономики, они просят не увязывать ситуационный возврат к углю с их климатическими целями и по-прежнему настаивают на том, что амбиции по отказу от углеводородов должны расти, продолжила чиновник.