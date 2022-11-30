ФАС до весны внесет в кабмин законопроект о регулировании цен монополий

Госрегулирование цен должно осуществляться в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами производства и потребления, газоснабжения, а также на продукцию ядерно-топливного цикла, следует из текста законопроекта. Перечень тарифов, подлежащих регулированию, устанавливается отраслевыми законами. Ранее в списке регулируемых сфер отдельно был обозначен транспорт. Представитель ФАС уточнил «Ведомостям», что действие законопроекта распространяется также на сферы естественных монополий, к которым относится транспорт, а именно – услуги в портах, аэропортах, железнодорожные перевозки.