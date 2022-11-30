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ФАС до весны внесет в кабмин законопроект о регулировании цен монополий

Новая версия документа уже прошла все необходимые стадии согласования
Анастасия Бойко Василий Милькин
Транспортная отрасль в обновленном законопроекте более не фигурирует, но в ФАС заверили, что ж/д перевозки все равно подпадут под регулирование / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновила обсуждение с рынком законопроекта «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», работу над которым ведомство ведет уже четыре года. Новая версия документа, а также замечания бизнеса и реакция ведомства представлены в письме замглавы службы Сергея Пузыревского членам рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 9 ноября 2022 г. (есть у «Ведомостей»). Законопроект посвящен установлению тарифов естественных монополий по универсальным правилам.

Госрегулирование цен должно осуществляться в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами производства и потребления, газоснабжения, а также на продукцию ядерно-топливного цикла, следует из текста законопроекта. Перечень тарифов, подлежащих регулированию, устанавливается отраслевыми законами. Ранее в списке регулируемых сфер отдельно был обозначен транспорт. Представитель ФАС уточнил «Ведомостям», что действие законопроекта распространяется также на сферы естественных монополий, к которым относится транспорт, а именно – услуги в портах, аэропортах, железнодорожные перевозки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных