ФАС до весны внесет в кабмин законопроект о регулировании цен монополий

ФАС до весны внесет в кабмин законопроект о регулировании цен монополийНовая версия документа уже прошла все необходимые стадии согласования
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновила обсуждение с рынком законопроекта «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», работу над которым ведомство ведет уже четыре года. Новая версия документа, а также замечания бизнеса и реакция ведомства представлены в письме замглавы службы Сергея Пузыревского членам рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 9 ноября 2022 г. (есть у «Ведомостей»). Законопроект посвящен установлению тарифов естественных монополий по универсальным правилам.
Госрегулирование цен должно осуществляться в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами производства и потребления, газоснабжения, а также на продукцию ядерно-топливного цикла, следует из текста законопроекта. Перечень тарифов, подлежащих регулированию, устанавливается отраслевыми законами. Ранее в списке регулируемых сфер отдельно был обозначен транспорт. Представитель ФАС уточнил «Ведомостям», что действие законопроекта распространяется также на сферы естественных монополий, к которым относится транспорт, а именно – услуги в портах, аэропортах, железнодорожные перевозки.