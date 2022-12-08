Когда инфляция в США и Европе вернется к цели

Когда инфляция в США и Европе вернется к целиДеглобализация экономики усложняет стабилизацию цен, считают эксперты
Рост цен в крупнейших развитых странах в 2022 г. достиг рекордных за последние 40 лет значений, в частности в США он превысил 9%, в Европе достиг почти 11%. Глобальная инфляция демонстрирует признаки достижения пика, однако вероятное медленное отступление от многолетних максимумов означает, что она останется проблемой для центральных банков и в 2023 г., написало агентство Bloomberg в пятницу, 2 декабря. Сроки возвращения инфляции к целям центробанков в мире остаются неопределенными, отмечает Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023–2025 гг.
Для регуляторов недавний пик «не означает, что худшее позади», считает главный экономист Bloomberg Том Орлик. «Несмотря на снижение, потребительские цены останутся намного выше уровней, комфортных для центральных банков, что потребует дальнейшего ужесточения монетарной политики, даже несмотря на надвигающиеся риски рецессии», – добавил он.