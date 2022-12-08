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Когда инфляция в США и Европе вернется к цели

Деглобализация экономики усложняет стабилизацию цен, считают эксперты
Любовь Романова
Из-за значительного и продолжительного роста цен, вызванного в том числе длительными шоками предложения, для центробанков усложнился поиск компромисса между стабилизацией инфляции и экономической активностью / DPA / Picture alliance / ТАСС

Рост цен в крупнейших развитых странах в 2022 г. достиг рекордных за последние 40 лет значений, в частности в США он превысил 9%, в Европе достиг почти 11%. Глобальная инфляция демонстрирует признаки достижения пика, однако вероятное медленное отступление от многолетних максимумов означает, что она останется проблемой для центральных банков и в 2023 г., написало агентство Bloomberg в пятницу, 2 декабря. Сроки возвращения инфляции к целям центробанков в мире остаются неопределенными, отмечает Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023–2025 гг.

Для регуляторов недавний пик «не означает, что худшее позади», считает главный экономист Bloomberg Том Орлик. «Несмотря на снижение, потребительские цены останутся намного выше уровней, комфортных для центральных банков, что потребует дальнейшего ужесточения монетарной политики, даже несмотря на надвигающиеся риски рецессии», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных