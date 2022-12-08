Когда инфляция в США и Европе вернется к цели

Рост цен в крупнейших развитых странах в 2022 г. достиг рекордных за последние 40 лет значений, в частности в США он превысил 9%, в Европе достиг почти 11%. Глобальная инфляция демонстрирует признаки достижения пика, однако вероятное медленное отступление от многолетних максимумов означает, что она останется проблемой для центральных банков и в 2023 г., написало агентство Bloomberg в пятницу, 2 декабря. Сроки возвращения инфляции к целям центробанков в мире остаются неопределенными, отмечает Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023–2025 гг.