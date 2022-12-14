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Глава BlackRock сравнил ситуацию в экономике со Второй мировой войной

Мир распался на блоки, что привело к дефициту предложения
Антон Козлов
Мир на фоне военного конфликта разделился на противостоящие друг другу политические блоки ценой экономической эффективности, пишет Донилон / KEVORK DJANSEZIAN / Getty Images via AFP

Председатель крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Томас Донилон сравнил сложившуюся в мировой экономике и геополитике ситуацию с обстановкой времен Второй мировой войны. Текст его заявления приводится в итоговом докладе BlackRock «Глобальные перспективы 2023 года». Мир на фоне военного конфликта разделился на противостоящие друг другу политические блоки ценой экономической эффективности, пишет Донилон.

Политика, вынуждающая к переориентации на внутренние источники, зачастую убыточна для бизнеса: реаллокация ресурсов уже привела к дефициту предложения. Западные санкции, введенные против России после начала СВО на Украине, спровоцировали гонку экономик за самодостаточностью. Энергетическая безопасность стала приоритетом: после того как Европа отсекла себя от российских нефти и газа, начал наблюдаться дефицит энергии и рост цен. В США фиксируется стремление отдавать предпочтение торговым партнерам при поиске металлов и материалов, необходимых для перехода к нулевому уровню выбросов.

В то же время интенсивность стратегической конкуренции между США и Китаем выросла. Жесткое противостояние с КНР находит поддержку в обеих американских партиях. В частности, США пытаются ограничить доступ Китая к высоким технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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