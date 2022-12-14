Глава BlackRock сравнил ситуацию в экономике со Второй мировой войной

Глава BlackRock сравнил ситуацию в экономике со Второй мировой войнойМир распался на блоки, что привело к дефициту предложения
Председатель крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Томас Донилон сравнил сложившуюся в мировой экономике и геополитике ситуацию с обстановкой времен Второй мировой войны. Текст его заявления приводится в итоговом докладе BlackRock «Глобальные перспективы 2023 года». Мир на фоне военного конфликта разделился на противостоящие друг другу политические блоки ценой экономической эффективности, пишет Донилон.
Политика, вынуждающая к переориентации на внутренние источники, зачастую убыточна для бизнеса: реаллокация ресурсов уже привела к дефициту предложения. Западные санкции, введенные против России после начала СВО на Украине, спровоцировали гонку экономик за самодостаточностью. Энергетическая безопасность стала приоритетом: после того как Европа отсекла себя от российских нефти и газа, начал наблюдаться дефицит энергии и рост цен. В США фиксируется стремление отдавать предпочтение торговым партнерам при поиске металлов и материалов, необходимых для перехода к нулевому уровню выбросов.
В то же время интенсивность стратегической конкуренции между США и Китаем выросла. Жесткое противостояние с КНР находит поддержку в обеих американских партиях. В частности, США пытаются ограничить доступ Китая к высоким технологиям.