Глава BlackRock сравнил ситуацию в экономике со Второй мировой войной

Политика, вынуждающая к переориентации на внутренние источники, зачастую убыточна для бизнеса: реаллокация ресурсов уже привела к дефициту предложения. Западные санкции, введенные против России после начала СВО на Украине, спровоцировали гонку экономик за самодостаточностью. Энергетическая безопасность стала приоритетом: после того как Европа отсекла себя от российских нефти и газа, начал наблюдаться дефицит энергии и рост цен. В США фиксируется стремление отдавать предпочтение торговым партнерам при поиске металлов и материалов, необходимых для перехода к нулевому уровню выбросов.