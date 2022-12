Немецкие эксперты улучшили прогноз по экономике Германии

Рецессия в немецкой экономике наступит уже зимой 2022–2023 гг., но она будет менее разрушительной для ФРГ, чем ожидалось ранее, следует из декабрьского прогноза мюнхенского Института экономических исследований (Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, IFO). Согласно ожиданиям IFO, к концу года динамика ВВП Германии войдет в отрицательную зону: спад будет продолжаться два квартала подряд. В октябре – декабре 2022 г. экономика сократится на 0,3% квартал к кварталу, в январе – марте 2023 г. – на 0,4%. По итогам 2022 г. немецкий ВВП вырастет на 1,8%. В 2023 г. будет зафиксирован спад – примерно на 0,1%. Инфляция при этом замедлится с 7,8% в 2022 г. до 6,4% в 2023 г., считают эксперты института.