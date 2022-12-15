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Немецкие эксперты улучшили прогноз по экономике Германии

Но в зимний период она будет находиться в рецессии, констатируют в IFO
Антон Козлов
Улучшение ожиданий по инфляции в Германии связано в первую очередь с административными мерами по контролю за ценами / ROBERT SCHLESINGER / DPA / AFP

Рецессия в немецкой экономике наступит уже зимой 2022–2023 гг., но она будет менее разрушительной для ФРГ, чем ожидалось ранее, следует из декабрьского прогноза мюнхенского Института экономических исследований (Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, IFO). Согласно ожиданиям IFO, к концу года динамика ВВП Германии войдет в отрицательную зону: спад будет продолжаться два квартала подряд. В октябре – декабре 2022 г. экономика сократится на 0,3% квартал к кварталу, в январе – марте 2023 г. – на 0,4%. По итогам 2022 г. немецкий ВВП вырастет на 1,8%. В 2023 г. будет зафиксирован спад – примерно на 0,1%. Инфляция при этом замедлится с 7,8% в 2022 г. до 6,4% в 2023 г., считают эксперты института.

В предыдущем докладе от 12 сентября институт прогнозировал динамику ВВП в 1,6% в 2022 г. и -0,3% в 2023 г. Ожидалось, что инфляция достигнет 8,1% в 2022 г. и 9,3% в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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