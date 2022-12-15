Турция реанимирует проект Транскаспийского газопровода из Туркмении

Эрдоган заявил, что готов «начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки» (цитата по Anadolu). До этого Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщало, что Анкара использует встречу для возрождения идеи транзита туркменского газа через Турцию в Европу. По итогам саммита было подписано пять соглашений, включая меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.