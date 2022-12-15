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Турция реанимирует проект Транскаспийского газопровода из Туркмении

Но своих ресурсов для его реализации ей не хватает
Илья Лакстыгал
TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев и Туркмении Сердар Бердымухамедов 14 декабря впервые встретились в туркменском городе Туркменбаши (бывший Красноводск). Лидеры трех стран обсудили вопросы поставок газа, на саммите был вновь упомянут нереализованный проект Транскаспийского газопровода для поставок из Туркмении через Азербайджан и Турцию в ЕС.

Эрдоган заявил, что готов «начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки» (цитата по Anadolu). До этого Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщало, что Анкара использует встречу для возрождения идеи транзита туркменского газа через Турцию в Европу. По итогам саммита было подписано пять соглашений, включая меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных