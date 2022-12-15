Турция реанимирует проект Транскаспийского газопровода из Туркмении

Турция реанимирует проект Транскаспийского газопровода из ТуркменииНо своих ресурсов для его реализации ей не хватает
Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев и Туркмении Сердар Бердымухамедов 14 декабря впервые встретились в туркменском городе Туркменбаши (бывший Красноводск). Лидеры трех стран обсудили вопросы поставок газа, на саммите был вновь упомянут нереализованный проект Транскаспийского газопровода для поставок из Туркмении через Азербайджан и Турцию в ЕС.
Эрдоган заявил, что готов «начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки» (цитата по Anadolu). До этого Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщало, что Анкара использует встречу для возрождения идеи транзита туркменского газа через Турцию в Европу. По итогам саммита было подписано пять соглашений, включая меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.