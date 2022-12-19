В ЕС решили с 2024 года повысить ставки в низконалоговых юрисдикциях

В октябре 2021 г. более 130 стран, включая Россию, согласовали внедрение этих принципов. В целом тема адаптации российского законодательства к международным инициативам была главной в прошлогодней налоговой повестке. Минфин называл интеграцию Pillar 1 и Pillar 2 в Налоговый кодекс (НК) одной из главных задач на 2022 г. Активная дискуссия велась и на уровне ОЭСР. В декабре прошлого года организация подготовила рамочный закон об интеграции Pillar 2. Но после начала СВО дискуссия о международных инициативах сошла на нет не только по линии Россия – ОЭСР, но и внутри организации в целом. Более того, возврат к обсуждению этой темы среди развитых стран оказался достаточно неожиданным: она была исключена из повестки последнего заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам Европы (ECOFIN) 6 декабря. Внимание на это обратили эксперты Б1 (бывший EY в России). Затишье возникло в том числе из-за отказа сначала Польши, а затем Венгрии проголосовать за интеграцию Pillar 2 и переноса сроков начала действия новых правил с 2023 на 2024 г. В результате ряд стран ЕС – Франция, Германия, Нидерланды, Италия и Испания – разработали свои законопроекты и решили принять стандарты Pillar 2 в индивидуальном порядке, не дожидаясь развития событий на общеевропейской платформе, напомнили в Б1.