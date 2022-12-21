Минэк поддержал снятие запрета из 90-х на создание компаний-матрешек

Минэк поддержал снятие запрета из 90-х на создание компаний-матрешекКомпаниям приходится выстраивать владение по-новому в условиях санкций
Минэк поддержал предложение бизнеса исключить запрет на создание так называемых фирм-матрешек, когда одно хозяйствующее лицо является 100%-ным учредителем другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего. При этом необходимо найти баланс, чтобы исключить злоупотребления, в том числе налоговые. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе совещания по итогам реализации механизма «Трансформация делового климата» в 2022 г.
Предложение вошло в список инициатив в блоке «Корпоративное управление» – концепцию представлял председатель совета директоров «Норникеля», руководитель экспертной группы Андрей Бугров. По его словам, снятие законодательного запрета на создание матрешек позволит более эффективно вести управление бизнесом.