Минэк поддержал снятие запрета из 90-х на создание компаний-матрешек

Минэк поддержал предложение бизнеса исключить запрет на создание так называемых фирм-матрешек, когда одно хозяйствующее лицо является 100%-ным учредителем другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего. При этом необходимо найти баланс, чтобы исключить злоупотребления, в том числе налоговые. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе совещания по итогам реализации механизма «Трансформация делового климата» в 2022 г.