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Минэк поддержал снятие запрета из 90-х на создание компаний-матрешек

Компаниям приходится выстраивать владение по-новому в условиях санкций
Анастасия Бойко
Ограничение на выстраивание матрешек было установлено еще в 90-е гг., чтобы предотвратить злоупотребления со стороны головных компаний и уклонение их от ответственности / Андрей Гордеев / Ведомости

Минэк поддержал предложение бизнеса исключить запрет на создание так называемых фирм-матрешек, когда одно хозяйствующее лицо является 100%-ным учредителем другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего. При этом необходимо найти баланс, чтобы исключить злоупотребления, в том числе налоговые. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе совещания по итогам реализации механизма «Трансформация делового климата» в 2022 г.

Предложение вошло в список инициатив в блоке «Корпоративное управление» – концепцию представлял председатель совета директоров «Норникеля», руководитель экспертной группы Андрей Бугров. По его словам, снятие законодательного запрета на создание матрешек позволит более эффективно вести управление бизнесом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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