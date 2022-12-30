Разворот логистики на восток

Разворот логистики на востокПеревозки стали дороже, сроки доставки выросли
Закрытие европейского рынка для металлургов и угольщиков, уход из России международных морских линий и закрытие погранпереходов с Финляндией и странами Балтии для перевозчиков из РФ разрушили привычные логистические цепочки. Грузопотоки стали разворачиваться на 180 градусов – на восток – в сторону доступных рынков сбыта. Тот экспорт, который раньше ехал на северо-запад, начал конкурировать с углем за инфраструктуру Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб). Портам пришлось еще сложнее: часть терминалов на Балтике практически лишились грузов, а Дальний Восток под завязку забит контейнерами с импортом.
Исторически сложилось так, что по железной дороге на восток в основном едет уголь. В общем объеме перевозок по Восточному полигону он достигал 65–70%. Но в текущем году, по оценкам РЖД, доля других грузов выросла примерно на 3 п. п. На восток поехали новые грузы с северо-запада и даже с юга – нефть, металл, лес, контейнеры.