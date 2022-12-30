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Разворот логистики на восток

Перевозки стали дороже, сроки доставки выросли
Ксения Потаева Надежда Синцова
Одной из немногих номенклатур, которая в 2022 г. показала положительную динамику перевозок в восточном направлении, стали контейнерные грузы / Андрей Гордеев / Ведомости

Закрытие европейского рынка для металлургов и угольщиков, уход из России международных морских линий и закрытие погранпереходов с Финляндией и странами Балтии для перевозчиков из РФ разрушили привычные логистические цепочки. Грузопотоки стали разворачиваться на 180 градусов – на восток – в сторону доступных рынков сбыта. Тот экспорт, который раньше ехал на северо-запад, начал конкурировать с углем за инфраструктуру Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб). Портам пришлось еще сложнее: часть терминалов на Балтике практически лишились грузов, а Дальний Восток под завязку забит контейнерами с импортом.

Исторически сложилось так, что по железной дороге на восток в основном едет уголь. В общем объеме перевозок по Восточному полигону он достигал 65–70%. Но в текущем году, по оценкам РЖД, доля других грузов выросла примерно на 3 п. п. На восток поехали новые грузы с северо-запада и даже с юга – нефть, металл, лес, контейнеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных