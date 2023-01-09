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Расходы на оборону и конкуренция с США: что ждет экономику ЕС в 2023 году

ВВП половины стран еврозоны снизится по итогам года
Антон Козлов
Инфляция в ЕС на протяжении всего 2022 года ежемесячно обновляла рекорды / Olivier Matthys / AP

Страны еврозоны в 2023 г. будут вынуждены не только бороться с инфляцией, но и наращивать военные расходы и конкурировать с США за промпроизводителей – эксперты не сомневаются в том, что Европу ждет рецессия, но большинство пока не прогнозирует глубокий и продолжительный спад

Экономика еврозоны в 2023 г. войдет в рецессию. К концу 2022 г. неизбежность спада признали в том числе официальные представители ЕС и крупнейших международных финансовых институтов. Например, в ноябре Еврокомиссия (ЕК) спрогнозировала, что ВВП еврозоны будет снижаться на протяжение как минимум двух кварталов подряд – IV квартала 2022 г. и I квартала 2023 г., следует из отчета ЕК. А в конце декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CBS заявила, что половина стран ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 г. Под вопросом пока остается лишь глубина и длительность рецессии – большинство экономистов считают, что спад не будет тяжелым и продолжительным (ЕК ожидает рост ВВП ЕС на 0,3% по итогам года), но часть предупреждают о начале структурного кризиса, который может затянуться на несколько лет. «Ведомости» спросили экспертов, что ждет экономику Европы в 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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