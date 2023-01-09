Расходы на оборону и конкуренция с США: что ждет экономику ЕС в 2023 году

Экономика еврозоны в 2023 г. войдет в рецессию. К концу 2022 г. неизбежность спада признали в том числе официальные представители ЕС и крупнейших международных финансовых институтов. Например, в ноябре Еврокомиссия (ЕК) спрогнозировала, что ВВП еврозоны будет снижаться на протяжение как минимум двух кварталов подряд – IV квартала 2022 г. и I квартала 2023 г., следует из отчета ЕК. А в конце декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CBS заявила, что половина стран ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 г. Под вопросом пока остается лишь глубина и длительность рецессии – большинство экономистов считают, что спад не будет тяжелым и продолжительным (ЕК ожидает рост ВВП ЕС на 0,3% по итогам года), но часть предупреждают о начале структурного кризиса, который может затянуться на несколько лет. «Ведомости» спросили экспертов, что ждет экономику Европы в 2023 г.