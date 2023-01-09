Эксперты назвали сценарные развилки в российской экономике в 2023 году

Согласно прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2023 г. составит 0,8%. В 2022 г., согласно официальной оценке ведомства, опубликованной в конце сентября, спад ожидается на уровне 2,9%. Но в декабре президент Владимир Путин отмечал, что прогноз был улучшен: ВВП должен снизиться примерно на 2,5% по итогам года. Банк России в 2022 г. ожидает падения экономики на 3–3,5%, в 2023 г. – на 1–4%.