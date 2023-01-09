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Эксперты назвали сценарные развилки в российской экономике в 2023 году

Спад в зависимости от условий может составить от менее 1% до более 6%
Любовь Романова
Российская экономика стоит перед выбором сценария развития / Максим Стулов / Ведомости

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выделили четыре сценария развития экономики: активизм, вторые 2010-е, кризис без изоляции и кризисный. Первый, самый благоприятный вариант возможен при условии сохранения темпов роста мировой экономики в районе 3%, относительно высоких ценах на энергоносители, быстром частичном снятии санкций и политике технологической модернизации, следует из презентации, подготовленной руководителем направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрием Белоусовым.

Самый неблагоприятный, кризисный сценарий наступит в случае структурного кризиса мировой экономики, медленного снятия санкций и политики ситуационной стабилизации российской экономики. Согласно первому варианту, ВВП России в 2023 г. перейдет к росту, но по итогам года все равно сократится в пределах 2%. Кризисный сценарий предполагает спад более чем на 6%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2023 г. составит 0,8%. В 2022 г., согласно официальной оценке ведомства, опубликованной в конце сентября, спад ожидается на уровне 2,9%. Но в декабре президент Владимир Путин отмечал, что прогноз был улучшен: ВВП должен снизиться примерно на 2,5% по итогам года. Банк России в 2022 г. ожидает падения экономики на 3–3,5%, в 2023 г. – на 1–4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных