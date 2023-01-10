Власти готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок

Власти готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынокБез иностранных игроков отечественному рынку будет крайне тяжело развиваться, считают эксперты
Правительство и Банк России планируют создать стимулы для вложений инвесторов из дружественных стран в российские финансовые активы, следует из Стратегии развития финрынка России до 2030 г. В частности, власти хотят упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания нерезидентов брокерскими и управляющими компаниями, а также развивать выпуск ценных бумаг в России эмитентами из дружественных юрисдикций.
Существенное изменение геополитической ситуации и переориентация внешнеторговых и финансовых отношений на дружественные страны ставят новые задачи в сфере развития финрынка, отмечается в документе. При взаимодействии с иностранными государствами могут быть использованы разноформатные модели, учитывающие современное состояние развития финансового сектора в России и странах-партнерах. Российский рынок продолжает придерживаться принципа открытости и доступности иностранным инвесторам в той мере, которая не противоречит принципам поддержания финансовой устойчивости и национального суверенитета, добавляется в стратегии.