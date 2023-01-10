Власти готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок

Существенное изменение геополитической ситуации и переориентация внешнеторговых и финансовых отношений на дружественные страны ставят новые задачи в сфере развития финрынка, отмечается в документе. При взаимодействии с иностранными государствами могут быть использованы разноформатные модели, учитывающие современное состояние развития финансового сектора в России и странах-партнерах. Российский рынок продолжает придерживаться принципа открытости и доступности иностранным инвесторам в той мере, которая не противоречит принципам поддержания финансовой устойчивости и национального суверенитета, добавляется в стратегии.