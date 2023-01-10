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Власти готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок

Без иностранных игроков отечественному рынку будет крайне тяжело развиваться, считают эксперты
Любовь Романова
В качестве стимулов для дружественных нерезидентов можно было бы ввести налоговые льготы при условии инвестирования в российские компании через рынок капитала на длительный срок / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство и Банк России планируют создать стимулы для вложений инвесторов из дружественных стран в российские финансовые активы, следует из Стратегии развития финрынка России до 2030 г. В частности, власти хотят упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания нерезидентов брокерскими и управляющими компаниями, а также развивать выпуск ценных бумаг в России эмитентами из дружественных юрисдикций.

Существенное изменение геополитической ситуации и переориентация внешнеторговых и финансовых отношений на дружественные страны ставят новые задачи в сфере развития финрынка, отмечается в документе. При взаимодействии с иностранными государствами могут быть использованы разноформатные модели, учитывающие современное состояние развития финансового сектора в России и странах-партнерах. Российский рынок продолжает придерживаться принципа открытости и доступности иностранным инвесторам в той мере, которая не противоречит принципам поддержания финансовой устойчивости и национального суверенитета, добавляется в стратегии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных