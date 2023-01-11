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Как резкий рост дефицита бюджета в конце 2022 года повлияет на его устойчивость

Показатель достиг 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП
Любовь Романова
На заседании кабмина во вторник министр финансов Антон Силуанов (на фото слева) и премьер-министр Михаил Мишустин подвели предварительные итоги 2022 г. для федерального бюджета / Андрей Гордеев / Ведомости

В правительстве подвели предварительные итоги 2022 г. для федерального бюджета: доходы составили почти 28 трлн руб., а расходы – свыше 31 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. Как уточнил министр финансов Антон Силуанов, бюджет исполнен с дефицитом в 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП.

«Но если учитывать те средства, которые мы компенсировали внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, если вычесть эти средства из объема расходов, то дефицит составил 1,8% ВВП», – указал Силуанов. Ранее он говорил, что отсрочка по уплате страховых взносов в 2022 г. позволила бизнесу сохранить в обороте в общей сложности 772 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных