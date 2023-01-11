Как резкий рост дефицита бюджета в конце 2022 года повлияет на его устойчивость

Как резкий рост дефицита бюджета в конце 2022 года повлияет на его устойчивостьПоказатель достиг 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП
В правительстве подвели предварительные итоги 2022 г. для федерального бюджета: доходы составили почти 28 трлн руб., а расходы – свыше 31 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. Как уточнил министр финансов Антон Силуанов, бюджет исполнен с дефицитом в 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП.
«Но если учитывать те средства, которые мы компенсировали внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, если вычесть эти средства из объема расходов, то дефицит составил 1,8% ВВП», – указал Силуанов. Ранее он говорил, что отсрочка по уплате страховых взносов в 2022 г. позволила бизнесу сохранить в обороте в общей сложности 772 млрд руб.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам