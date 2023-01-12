Сколько продлятся продажи валюты Минфином и как это повлияет на рубль

Сколько продлятся продажи валюты Минфином и как это повлияет на рубльПереход к покупке юаней возможен не раньше второй половины года
Минфин и ЦБ 11 января объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Хотя возврат Банка России на рынок в начале года был ожидаемым, министр финансов Антон Силуанов предупреждал об этом в декабре.
Курс рубля в этот день резко укрепился. Доллар за день потерял 1,09 руб. и торговался к концу дня по 68,7 руб., евро подешевел на 90 коп. и стоил 74 руб. Юань ослаб к рублю на 20 коп. до 10,07 руб.
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