Сколько продлятся продажи валюты Минфином и как это повлияет на рубль

Курс рубля в этот день резко укрепился. Доллар за день потерял 1,09 руб. и торговался к концу дня по 68,7 руб., евро подешевел на 90 коп. и стоил 74 руб. Юань ослаб к рублю на 20 коп. до 10,07 руб.