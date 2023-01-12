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Сколько продлятся продажи валюты Минфином и как это повлияет на рубль

Переход к покупке юаней возможен не раньше второй половины года
Дмитрий Гринкевич Любовь Романова Екатерина Литова
Начало продажи юаней по бюджетному правилу укрепило рубль / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин и ЦБ 11 января объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Хотя возврат Банка России на рынок в начале года был ожидаемым, министр финансов Антон Силуанов предупреждал об этом в декабре.

Курс рубля в этот день резко укрепился. Доллар за день потерял 1,09 руб. и торговался к концу дня по 68,7 руб., евро подешевел на 90 коп. и стоил 74 руб. Юань ослаб к рублю на 20 коп. до 10,07 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных