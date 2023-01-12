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Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов

Это должно поддержать венчурный рынок
Анастасия Бойко
В российском законодательстве понятие стартапа не закреплено, при этом правительство уже сформулировало критерии для определения инновационных и технологических компаний / Freepik

Минфин и ЦБ предложили меры по развитию рынка венчурных инвестиций. Для поддержки спроса на продукцию стартапов планируется применять «административные требования, устанавливающие минимальные уровни вложений государственных компаний в инновационные продукты новых предприятий». Это следует из Стратегии развития финансового рынка до 2030 г.

Ключевым условием успешности стартапов является формирование спроса на производимые ими продукцию и услуги, снижение барьеров для их выведения на российский рынок применительно к публичным закупкам государства, государственных компаний и компаний с госучастием, отмечается в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных