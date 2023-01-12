Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов

Власти хотят обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартаповЭто должно поддержать венчурный рынок
Минфин и ЦБ предложили меры по развитию рынка венчурных инвестиций. Для поддержки спроса на продукцию стартапов планируется применять «административные требования, устанавливающие минимальные уровни вложений государственных компаний в инновационные продукты новых предприятий». Это следует из Стратегии развития финансового рынка до 2030 г.
Ключевым условием успешности стартапов является формирование спроса на производимые ими продукцию и услуги, снижение барьеров для их выведения на российский рынок применительно к публичным закупкам государства, государственных компаний и компаний с госучастием, отмечается в документе.
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