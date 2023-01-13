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Регулирование трудовых отношений работников и онлайн-площадок подготовят к весне

Документ внесут после одобрения в первом чтении рамочного закона о занятости
Анастасия Бойко Марина Тюняева (Бочкарёва) Максим Иванов
Новый законопроект о занятости населения устанавливает новые меры по борьбе с нелегальным рынком труда, определяет правила назначения пособия по безработице и меры по борьбе с ней / Максим Стулов / Ведомости

Отдельное регулирование платформенной и самозанятости (сейчас эти понятия существует только в качестве налогового режима) планируется подготовить к весне, когда законопроект о занятости населения будет проходить второе чтение, сообщил «Ведомостям» первый зампред фракции «Единая Россия» и руководитель профильной рабочей группы Андрей Исаев. По его словам, основной документ депутаты планируют рассмотреть в первом чтении в феврале, а принять в целом – до конца весенней сессии (длится до конца июля).

Новый законопроект о занятости населения, внесенный группой сенаторов и депутатов в Госдуму 11 января, устанавливает новые меры по борьбе с нелегальным рынком труда, определяет правила назначения пособия по безработице и меры по борьбе с ней. При этом из проекта исключили главы с регулированием самозанятости и платформенной занятости, которые были в предыдущих версиях документа. Регулирование этих форм отношений планируется установить в так называемых законах-спутниках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных