Регулирование трудовых отношений работников и онлайн-площадок подготовят к весне

Новый законопроект о занятости населения, внесенный группой сенаторов и депутатов в Госдуму 11 января, устанавливает новые меры по борьбе с нелегальным рынком труда, определяет правила назначения пособия по безработице и меры по борьбе с ней. При этом из проекта исключили главы с регулированием самозанятости и платформенной занятости, которые были в предыдущих версиях документа. Регулирование этих форм отношений планируется установить в так называемых законах-спутниках.