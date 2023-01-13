Регулирование трудовых отношений работников и онлайн-площадок подготовят к весне

Регулирование трудовых отношений работников и онлайн-площадок подготовят к веснеДокумент внесут после одобрения в первом чтении рамочного закона о занятости
Отдельное регулирование платформенной и самозанятости (сейчас эти понятия существует только в качестве налогового режима) планируется подготовить к весне, когда законопроект о занятости населения будет проходить второе чтение, сообщил «Ведомостям» первый зампред фракции «Единая Россия» и руководитель профильной рабочей группы Андрей Исаев. По его словам, основной документ депутаты планируют рассмотреть в первом чтении в феврале, а принять в целом – до конца весенней сессии (длится до конца июля).
Новый законопроект о занятости населения, внесенный группой сенаторов и депутатов в Госдуму 11 января, устанавливает новые меры по борьбе с нелегальным рынком труда, определяет правила назначения пособия по безработице и меры по борьбе с ней. При этом из проекта исключили главы с регулированием самозанятости и платформенной занятости, которые были в предыдущих версиях документа. Регулирование этих форм отношений планируется установить в так называемых законах-спутниках.