Китай попробует вернуться к высоким темпам роста ВВП за счет потребителя

Китай попробует вернуться к высоким темпам роста ВВП за счет потребителяНо у страны сохраняются и другие потенциальные драйверы
Власти Китая после отмены антикоронавирусных ограничений внутри страны и для приезжающих извне ставят амбициозные цели в экономике. По мнению китайских властей и экономистов, рост ВВП в 2023 г. должен составить от 4,5 до 5,5% и приблизиться к доковидным показателям в 6,1%. О том, что председатель КНР Си Цзиньпин и его соратники полны решимости достигнуть таких показателей роста ВВП, 11 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на декана Института государственного развития Пекинского университета Яо Яна, который привлекается КПК для выработки экономического курса. В качестве доказательства амбиций китайских руководителей приводится прошедшее под эгидой политбюро ЦК КПК в конце 2022 г. традиционное совещание по экономической работе. На нем китайское руководство поставило цели на 2023 г., при этом фактор борьбы с COVID-19 уже практически не брался в расчет.
Цель новой тактики властей Китая по резкому снятию антиковидных мер может заключаться в том, чтобы как можно быстрее пройти пик заболеваемости. С одной стороны, такая тактика может привести к экономическим проблемам в начале 2023 г. из-за массового заражения коронавирусом, но при этом повышает вероятность мощного роста ВВП по его итогам. Эксперты Bloomberg не сомневаются, что потребление домохозяйств в КНР после открытия страны восстановится быстро, что показали в 2022 г. примеры Гонконга и Тайваня. При этом, по расчетам Яо Яна, для запланированного в диапазоне 4,5–5,5% роста ВВП потребительские расходы китайцев должны увеличиться более чем на 6%.