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Китай попробует вернуться к высоким темпам роста ВВП за счет потребителя

Но у страны сохраняются и другие потенциальные драйверы
Владимир Кулагин
Китай по-прежнему можно считать и «мировой фабрикой», а потому важным фактором в 2023 г. будет восстановление показателей экспорта / Paul Yeung / Reuters

Власти Китая после отмены антикоронавирусных ограничений внутри страны и для приезжающих извне ставят амбициозные цели в экономике. По мнению китайских властей и экономистов, рост ВВП в 2023 г. должен составить от 4,5 до 5,5% и приблизиться к доковидным показателям в 6,1%. О том, что председатель КНР Си Цзиньпин и его соратники полны решимости достигнуть таких показателей роста ВВП, 11 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на декана Института государственного развития Пекинского университета Яо Яна, который привлекается КПК для выработки экономического курса. В качестве доказательства амбиций китайских руководителей приводится прошедшее под эгидой политбюро ЦК КПК в конце 2022 г. традиционное совещание по экономической работе. На нем китайское руководство поставило цели на 2023 г., при этом фактор борьбы с COVID-19 уже практически не брался в расчет.

Цель новой тактики властей Китая по резкому снятию антиковидных мер может заключаться в том, чтобы как можно быстрее пройти пик заболеваемости. С одной стороны, такая тактика может привести к экономическим проблемам в начале 2023 г. из-за массового заражения коронавирусом, но при этом повышает вероятность мощного роста ВВП по его итогам. Эксперты Bloomberg не сомневаются, что потребление домохозяйств в КНР после открытия страны восстановится быстро, что показали в 2022 г. примеры Гонконга и Тайваня. При этом, по расчетам Яо Яна, для запланированного в диапазоне 4,5–5,5% роста ВВП потребительские расходы китайцев должны увеличиться более чем на 6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных