Китай попробует вернуться к высоким темпам роста ВВП за счет потребителя

Власти Китая после отмены антикоронавирусных ограничений внутри страны и для приезжающих извне ставят амбициозные цели в экономике. По мнению китайских властей и экономистов, рост ВВП в 2023 г. должен составить от 4,5 до 5,5% и приблизиться к доковидным показателям в 6,1%. О том, что председатель КНР Си Цзиньпин и его соратники полны решимости достигнуть таких показателей роста ВВП, 11 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на декана Института государственного развития Пекинского университета Яо Яна, который привлекается КПК для выработки экономического курса. В качестве доказательства амбиций китайских руководителей приводится прошедшее под эгидой политбюро ЦК КПК в конце 2022 г. традиционное совещание по экономической работе. На нем китайское руководство поставило цели на 2023 г., при этом фактор борьбы с COVID-19 уже практически не брался в расчет.